PSG Mercato : C'est réglé pour Galtier, les détails de son contrat

Publié par Ange A. le 22 juin 2022 à 23:55

PSG Mercato : L’arrivée de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain se précise. Un accord a déjà été trouvé avec l’OGC Nice.

PSG Mercato : Accord trouvé avec Nice pour Christophe Galtier

Après sa nouvelle campagne décevante, le Paris Saint-Germain souhaite prendre une nouvelle orientation. Dans ce sens, le PSG a déjà remercié Leonardo, son directeur sportif. Luis Campos a rejoint les rangs du club de la capitale en tant que conseiller sportif. Le technicien portugais s’apprête à accueillir une vieille connaissance à Paris. Coach de l’OGC Nice, Christophe Galtier est le favori pour prendre la succession de Mauricio Pochettino au PSG. Comme l’a confirmé Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes du journal Le Parisien, Paris et Nice sont en contact. Selon les dernières informations de L’Équipe, les deux parties sont tombées pour la venue du technicien de 55 ans. Le quotidien sportif a dévoilé les contours du futur contrat de l’actuel entraîneur du Gym.

Le contrat de Galtier à Paris

Le journal révèle que le Paris Saint-Germain s’est résolu à verser un montant proche de 10 millions d’euros à l’OGC Nice. De même, Christophe Galtier devrait percevoir un salaire inférieur à celui de Mauricio Pochettino. Les émoluments mensuels de l’Argentin sont estimés à 1,1 million d’euros. L’ancien coach du LOSC, champion de France en 2021, devrait parapher un contrat de deux ans. La source révèle qu’une saison optionnelle sera incluse dans le deal. Un dernier point reste néanmoins à lever avant l’officialisation du Marseillais à Paris.

Le quotidien sportif assure que le Paris Saint-Germain doit encore trouver un accord avec Mauricio Pochettino. Le technicien argentin ne dispose plus que d’une seule année de contrat avec le PSG. La direction des Rouge et bleu devrait débourser 15 millions d’euros pour libérer Pochettino et son staff de cette dernière année de contrat. Arrivé en janvier 2021, l’ancien coach des Spurs n’a remporté qu’une Coupe de France et la Ligue 1 malgré l’effectif XXL à sa disposition.