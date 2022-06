OL Mercato : Un Brésilien tout proche de signer chez les Lyonnais

Publié par ALEXIS le 23 juin 2022 à 22:51

OL Mercato : L’Olympique Lyonnais tente de négocier le transfert de Tetê, mais se heurte à l’intransigeance du Chaktior Donetsk sur indemnité de transferts.

OL Mercato : Tetê parti pour rester à l’Olympique Lyonnais

Prêté à l’ OL fin mars, suite à la guerre de la Russie en Ukraine, Tetê a été impressionnant avec l’équipe de Peter Bosz. En seulement 9 matchs disputés en Ligue 1, il a inscrit 2 buts et délivré 5 passes décisives. Après donc la pige de deux mois réussie à l’Olympique Lyonnais, le club rhodanien souhaite conserver le Brésilien. Ce dernier veut aussi rester à Lyon où il a retrouvé ses compatriotes Lucas Paqueta, Thiago Mendes, Henrique et Emerson Palmieri (reparti à Chelsea).

D’après les indiscrétions de L’Équipe, « il avait émis le souhait de prolonger l'aventure à l’ OL avant de partir en vacances ». De plus, la FIFA autorise les joueurs en provenance de la Russie et de l’Ukraine à prolonger leur prêt jusqu’en juin 2023. Une bonne nouvelle pour Tetê, qui « est déjà d'accord avec l' OL pour rester aux mêmes conditions que celles qui lui ont été offertes pour finir la saison », à en croire le quotidien sportif, qui précise : « rien n'est encore signé, mais la tendance est bonne ».

Le Chaktior Donetsk réclamerait plus de 25 M€

Notons que le Chaktior Donetsk réclamerait plus de 25 M€ pour transférer l’ailier droit 22 ans. Un montant que l’Olympique Lyonnais juge trop élevé et qu’il compte bien faire baisser. « Le Chakhtior pourrait donc être tenté de baisser dès à présent son prix de manière substantielle, au vu de la volonté de l'OL et du joueur. Les deux parties se sont d'ailleurs déjà entendues oralement autour d'un futur contrat de 5 ans », a souligné la source. Il faut dire que plusieurs autres clubs en Europe sont aussi intéressés par les services de Tetê et poussent pour l’enrôler.