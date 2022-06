PSG Mercato : Campos proche d’un exploit retentissant en Ligue 1 !

Publié par JEAN-LUC D le 23 juin 2022 à 21:21

PSG Mercato : Alors que des noms de joueurs étrangers sont de plus en plus associés au Paris SG, Luis Campos lorgnerait également le marché local.

PSG Mercato : Le Paris SG toujours intéressé par un crack de Ligue 1

Si des noms de plusieurs joueurs étrangers sont régulièrement liés au Paris Saint-Germain, Luis Campos lorgnerait également le marché local afin de renforcer l’équipe des Rouge et Bleu. Le nouveau Conseiller Football du club de la capitale pourrait ainsi frapper un gros coup en Ligue 1 durant ce mercato estival. Nouvelle coqueluche du championnat français, Hugo Ekitike fait rêver presque tous les grands clubs européens sur ce mercato estival.

L’attaquant du Stade de Reims tient entre les mains d'une offre plus que généreuse de la part de Newcastle United, mais tarde depuis des semaines à donner une réponse définitive au pensionnaire de Premier League. Surtout que le Paris Saint-Germain et son nouveau Conseiller Football Luis Campos aimeraient le recruter cet été. Avec le départ d’Angel Di Maria et ceux à venir de Leandro Paredes et de Mauro Icardi, les dirigeants parisiens veulent renforcer leur secteur offensif et le buteur rémois de 20 ans figure ainsi sur les tablettes du successeur de Leonardo. Ce jeudi, Sky Sport assure même que les Magpies seraient prêts à laisser la voie libre au Paris SG dans ce dossier.

PSG Mercato : Newcastle prêt à jeter l’éponge pour Ekitike

Annoncé depuis plusieurs semaines du côté de Newcastle United, Hugo Ekitike n’a toujours pas quitté le Stade de Reims. Malgré un accord à hauteur de 46 millions d’euros, bonus compris, entre les deux clubs, l’affaire pourrait finalement capoter et l’international français des moins de 21 ans pourrait glisser entre les doigts des Magpies.

« Newcastle United est toujours en pourparlers pour Hugo Ekitike, mais est prêt à renoncer à l'accord si aucun progrès n'est réalisé », explique la chaîne sportive, qui révèle que si tout semblait réglé pour le transfert du natif de Reims à Newcastle, son agent a fini par agacer les dirigeants du club anglais. Toujours selon Sky Sport, « le PSG est de nouveau favori pour s’offrir l’attaquant du Stade de Reims. » Un scénario qui pourrait pousser la pépite parisienne Arnaud Kalimuendo à changer de club cet été.

Outre le Paris SG et Newcastle United, le Real Madrid et le Bayern Munich surveilleraient aussi la situation d’Ekitike.