PSG Mercato : Campos reçoit une excellente nouvelle pour Paris

Publié par JEAN-LUC D le 24 juin 2022 à 17:06

PSG Mercato : En attendant l’officialisation de sa première recrue au Paris SG, Luis Campos vient de recevoir une grande nouvelle pour son marché estival.

PSG Mercato : La DNCG valide les comptes du Paris SG

L'ensemble des clubs professionnels de football français passent actuellement devant la Direction Nationale de Contrôle de Gestion (DNCG) afin de présenter leurs comptes prévisionnels pour la saison 2022-2023. Un examen que le Paris Saint-Germain a réussi sans grande difficulté, jeudi. Il en est de même pour d’autres clubs de Ligue 1, dont l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais.

« Dans le cadre du réexamen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2022-2023, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a pris les décisions suivantes en application de l’article 11 du Règlement de la DNCG : LIGUE 1 UBER EATS AS MONACO FC, GCN NICE, OLYMPIQUE DE MARSEILLE, OLYMPIQUE LYONNAIS, PARIS SAINT-GERMAIN : Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG », annonce un communiqué de la Ligue de Football Professionnel (LFP). Luis Campos et le champion de France peuvent donc lancer tranquillement leur mercato avec de nouveaux visages attendus et des indésirables à placer cet été.

PSG Mercato : La voie est dégagée pour Luis Campos

Officiellement nommé Conseiller Football du Paris Saint-Germain vendredi dernier, Luis Campos s’est déjà mis au travail et avec la décision du gendarme financier du football français, le successeur de Leonardo a désormais la voie dégagée pour son recrutement. Même si les comptes parisiens restent toutefois sous observation du fair-play financier de l’UEFA, le dirigeant portugais aurait fixé deux objectifs majeurs pour cet été.

Selon le quotidien L’Équipe, Luis Campos viserait un défenseur central, avec une priorité absolue accordée au joueur de l'Inter, Milan Skriniar. Ensuite, un milieu de terrain évoluant dans un rôle de sentinelle. Et dans le même temps, l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco et du LOSC souhaiterait également renforcer des Rouge et Bleu avec un latéral droit, trois milieux et un attaquant. Le tout avec une réelle volonté de « donner une identité plus française » au collectif parisien.