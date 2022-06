PSG Mercato : L’OGC Nice confirme la venue de Galtier au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 27 juin 2022 à 20:11

PSG Mercato : Sauf revirement, Christophe Galtier sera le prochain entraîneur du Paris SG. Le président de l’OGC Nice a confirmé l’information ce lundi.

PSG Mercato : Jean-Pierre Rivère annonce Christophe Galtier au Paris SG

Jean-Pierre Rivère a profité de la présentation officielle de Lucien Favre pour s’exprimer sur la situation du désormais ex-entraîneur de l’OGC Nice, Christophe Galtier. D’après le président des Aiglons, le technicien marseillais va s’engager en faveur du Paris Saint-Germain après le règlement de quelques détails liés à son arrivée.

« J’ai été très heureux d’avoir Christophe (Galtier) comme coach. Il n’y aucun débat là-dessus (...) Sur le plan juridique, je ne vais pas entrer dans les détails. Aujourd'hui, on a un coach qui s'appelle Lucien Favre. On connaît à peu près la destination de Christophe. Ils ont encore de petites choses à régler. C'est de leur côté, je ne vais pas m'en mêler. Encore une fois, je souhaite que Christophe fasse la meilleure saison et c'est une opportunité fantastique pour lui », a déclaré Jean-Pierre Rivère en conférence de presse ce lundi. Aux dernières nouvelles, l’officialisation serait imminente pour Galtier chez les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : L’arrivée de Christophe Galtier annoncée mardi

En effet, selon les toutes dernières informations du quotidien Le Parisien, le licenciement de Mauricio Pochettino devrait être acté mardi, ce qui permettra au Paris Saint-Germain d’officialiser la nomination de son nouveau coach, Christophe Galtier. Toujours selon le journal régional, Pochettino n’a pas fait le moindre cadeau au club de la capitale puisqu’il aura réclamé l’intégralité de ses indemnités, soit 15 millions d’euros.

Toujours selon la même source, le transfert du Marseilalis de 55 ans aurait finalement coûté 5 millions d’euros, contrairement aux 10 millions d’euros annoncés. L’ancien coach de l’ASSE et du LOSC devrait parapher un bail de deux saisons, soit jusqu’en juin 2024, avec une troisième année en option.