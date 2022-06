OL Mercato : Lyon lance l'offensive pour un joyau en défense

Publié par Nicolas le 28 juin 2022 à 14:36

OL Mercato : Après une première offre repoussée pour un jeune défenseur latéral international, l'Olympique lyonnais est revenu à la charge avec une nouvelle proposition.

OL Mercato : Aucun accord trouvé entre Lyon et Feyenoord Rotterdam

Le transfert du défenseur latéral de Feyenoord, Tyrell Malacia était censée être finalisé et un accord avait même été annoncé entre le Feyenoord Rotterdam et l'Olympique lyonnais, mais le club néerlandais a refusé la première offre lyonnaise. Celle-ci s'élevait à 12 M€, plus 3 M€ de bonus mais cela s'est avéré insuffisant pour les Bataves qui demandent au moins 15 M€ pour lâcher leur pépite.

Le jeune latéral, récemment appelé en équipe des Pays-Bas pour les matchs de Ligue des Nations début juin, a déjà donné son accord pour évoluer sous les couleurs lyonnaises la saison prochaine. L'entraîneur Peter Bosz l'a convaincu de venir entre Rhône et Saône malgré l'intérêt récent de Manchester United. Il faut dire que le coach lyonnais est un fan de la première heure du jeune latéral de 22 ans, qu'il voulait déjà lorsqu'il entraînait l'Ajax.

L'entraîneur du Feyenoord, Arne Slot, a été interrogé en conférence de presse hier soir sur la situation de son joueur. « Qu'il y ait un club qui ait fait une offre pour lui, ce serait un peu stupide de ma part de le nier maintenant, a déclaré Slot lors de la conférence de presse, tout en restant dubitatif sur l'avenir de son joueur. Mais ce club n'a pas encore réussi à le faire poser en photo avec leur maillot. Ils devront donc travailler un peu plus dur pour cela (...) Tyrell fait partie de ces joueurs qui ne sont pas avec nous cette semaine, car il est aussi devenu international. » L'OL doit donc faire un effort supplémentaire pour faire venir le latéral néerlandais supersonique.

OL Mercato : Nouvelle offre pour Tyrell Malacia

Le quotidien local Le Progrès donne aujourd'hui quelques détails sur l'évolution de la situation. Il annonce que l' OL a transmis une nouvelle offre au Feyenoord dimanche dernier, dont le montant n'a pas filtré. « On attend une réponse après cette proposition », a précisé le club au journal. Toutefois, un indice incite à l'optimisme. En effet, le Feyenoord vient de rappeler son défenseur latéral gauche Ian Maatsen qui était prêté la saison dernière au club anglais de Coventry City, probablement en vue de remplacer Tyrell Malacia. Il faudra donc un peu de patience pour voir évoluer le latéral néerlandais avec le maillot des Gones, même si les indices montrent que le dossier devrait connaître une issue positive très prochainement.