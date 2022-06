OL Mercato : Cet énorme indice sur le transfert de Malacia

Publié par Ange A. le 26 juin 2022 à 12:10

OL Mercato : Tyrell Malacia va prochainement poser ses valises à Lyon. Un nouvel indice vient de tomber sur sa venue chez les Gones.

OL Mercato : Tyrell Malacia à Lyon, c’est fait !

L’Olympique Lyonnais va prochainement annoncer sa quatrième recrue de l’été. Respectivement en fin de contrat à Arsenal et à Caen, Alexandre Lacazette et Rémy Riou sont revenus au club en tant que joueurs libres. Lyon a déboursé 4,25 millions d’euros (hors bonus) pour le transfert de Johann Lepenant. Cette fois, l’ OL va boucler l’arrivée d’un nouvel arrière gauche. Prêté sans succès par Chelsea cette saison, Emerson Palmieri va quitter la capitale des Gaules. Pour compenser ce départ, le club rhodanien a coché le nom de Tyrell Malacia. Fabrizio Romano confirme que Lyon et Feyenoord sont déjà tombés d’accord pour le transfert de Malacia. Un montant de 15 millions d’euros est évoqué. L’arrière gauche néerlandais devrait s’engager pour cinq saisons avec le dernier 8e de Ligue 1.

La succession de Malacia ouverte à Feyenoord

Malacia sur le départ, Feyenoord s’est lancé à la quête de son successeur. Fabrizio Romano indique que le club de Rotterdam viserait une pépite néerlandaise sous contrat avec Chelsea. Le spécialiste du mercato assure que Feyenoord souhaite rapatrier l’international Espoirs Ian Maatsen. Le latéral gauche de 20 ans était prêté à Coventry City cette saison. Une pige durant laquelle le jeune défenseur a disputé 42 matchs et inscrit trois buts pour une passe décisive. Pisté par Feyenoord, il pourrait voir son temps de jeu dans un club de première division s’améliorer.

Avec le transfert de Tyrell Malacia à Lyon, Maatsen devrait récupérer la place de titulaire sur le couloir gauche. Encore sous contrat avec les Blues jusqu’en 2024, sa valeur marchande est estimée à 5 millions d’euros. Un montant à portée du 3e de l’Eredivisie, qualifié pour la phase de poules de la Ligue Europa.