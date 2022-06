OL Mercato : C'est fait, une sensation défensive débarque à Lyon !

Publié par Thomas le 24 juin 2022 à 18:06

OL Mercato : Coup de tonnerre à l'Olympique Lyonnais. À la recherche de renforts défensifs, Lyon a bouclé la venue d'un défenseur néerlandais.

OL Mercato : Accord trouvé pour Tyrell Malacia

Quel début de mercato pour l’Olympique Lyonnais ! Tout juste passé sous pavillon américain, depuis l’entrée de John Textor dans le capital de l'OL Groupe, le club rhodanien voit ses ambitions à la hausse, notamment en termes de recrutement. Après Alexandre Lacazette arrivé libre d’Arsenal et Johann Lepenant, les Gones seraient en passe de finaliser un troisième transfert cet été et pas des moindres.

Courtisé par l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs semaines, l’international néerlandais, Tyrell Malacia, a vu son club du Feyenoord tomber d’accord avec l’ OL ce vendredi pour un transfert. Sous contrat jusqu’en juin 2024 à Rotterdam, le latéral gauche de 22 ans était la priorité de Vincent Ponsot à ce poste. Comme le révèle en exclusivité ce vendredi Fabrizio Romano, " l’OL finalise actuellement le deal pour le défenseur gauche Tyrell Malacia. Accord en place avec Feyenoord pour 15 millions d’euros ", dévoile l’insider italien sur Twitter. Si des "détails finaux " sont encore en étude, la signature du défenseur à Lyon serait imminente. Une superbe nouvelle pour l’Olympique Lyonnais qui cherchait un remplaçant de choix à l’Italien Emerson.

OL Mercato : Peter Bosz, facteur déterminant dans le dossier Malacia

Sur ce coup, Jean-Michel Aulas peut remercier son entraîneur néerlandais, Peter Bosz. L’ancien coach du Borussia Dortmund et de l’Ajax aurait convaincu Tyrell Malacia de rejoindre le Rhône cet été, malgré des intérêts étrangers. " Un club anglais était également dans la course mais Malacia veut travailler sous les ordres du coach néerlandais Peter Bosz ", précise Fabrizio Romano dans son tweet. Cette saison, le natif de Rotterdam aura disputé 32 rencontres de championnat, pour un but inscrit et 4 passes décisives délivrées. Pur produit du Feyenoord, Malacia quitte donc le club néerlandais après 14 saisons (dont 5 années en professionnel). Un très joli coup mené par Vincent Ponsot et son équipe, qui comptent désormais blinder le poste de défenseur central.