ASSE Mercato : Flash, Saint-Etienne veut une pépite du Paris SG !

Publié par Thomas le 28 juin 2022 à 12:06

ASSE Mercato : Désireux de parfaire sa défense la saison prochaine, l'AS Saint-Etienne se serait lancée sur un joyau du PSG.

ASSE Mercato : Saint-Etienne sur Timothée Pembélé

Le mercato est bel et bien lancé pour l’AS Saint-Etienne, qui ne cesse de multiplier ses pistes partout en France pour se renforcer cet été. Après les arrivées officielles de Dylan Chambost (ESTAC), Anthony Briançon (Nîmes Olympique) et tout récemment Jimmy Giraudon (ESTAC), le club ligérien souhaite à nouveau recruter à des postes clés. Avec le probable départ d’Yvann Maçon au FC Porto cet été, les Verts se cherchent un nouveau défenseur droit à moindre coût. Parmi les pistes chaudes à ce poste, l’ ASSE aurait jeté son dévolu sur une promesse du Paris Saint-Germain.

D’après les informations du Quotidien du Sport, l’AS Saint-Etienne pourrait prochainement accueillir Timothée Pembélé. Le latéral de 19 ans, prêté cette saison aux Girondins de Bordeaux, se cherche un nouveau point de chute cet été et pourrait être tenté par le projet ambitieux de Laurent Batlles chez les Verts. Sous contrat jusqu’en 2024 au PSG, le natif de Beaumont-sur-Oise pourrait rejoindre l’ ASSE dans le cadre d’un prêt, une option idéale pour les Stéphanois, qui se verraient renforcés sans trop dépenser.

Le média précise que des joueurs comme Eric Junior Dina-Ebimbe (Paris Saint-Germain) ou encore Samba Diallo (Dynamo Kiev) sont également suivis par Loïc Perrin et son équipe qui préparent un mercato ambitieux cet été dans l’espoir de vite renouer avec l’élite.

ASSE Mercato : Un prêt encourageant au FCGB pour Pembélé

Issu de la génération 2002 du PSG, Timothée Pembélé avait signé des débuts canons dans la capitale, se faisant souvent comparer à son aîné Presnel Kimpebébé, avec qui il partage la même origine (République Démocratique du Congo) et le même lieu de naissance (Beaumont-sur-Oise). Aligné avec parcimonie sous les ordres de Thomas Tuchel fin 2020, le polyvalent défenseur perd en protagonisme avec l’arrivée de Mauricio Pochettino. Barré par la signature d’Achraf Hakimi l'été dernier, le Titi se fait prêter aux Girondins de Bordeaux, où il endosse pour la première fois un rôle de titulaire. Freiné par une blessure en fin d’exercice, le joueur de 19 ans marque toutefois les esprits avec des prestations convaincantes et un but ô combien significatif contre l’Olympique de Marseille en début de saison. Une très belle piste donc pour l'AS Saint-Etienne, qui devrait acter encore quelques jolis coups sur la sphère mercato ces prochaines semaines.