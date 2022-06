OL Mercato : Incroyable ! Malacia en passe de signer chez un cador

Publié par Thomas le 28 juin 2022 à 18:06

OL Mercato : Coup de théâtre à Lyon. Tout proche de rejoindre l'Olympique Lyonnais, Tyrell Malacia devrait finalement rejoindre un top club anglais.

OL Mercato : Annoncé proche de Lyon, Malacia finalement vers l’Angleterre

C’est un échec retentissant qui se dessine pour l’Olympique Lyonnais, pourtant très en jambe depuis l’ouverture du mercato estival. À la recherche de renforts au poste de latéral gauche, le club rhodanien a fait du Néerlandais Tyrell Malacia sa priorité estivale. Après avoir donné son feu vert aux Gones, le défenseur de 22 ans s’apprêtait à parapher son nouveau contrat à Lyon, pour un transfert estimé autour des 15 millions d’euros. « C’est fait pour Tyrell Malacia à l’ OL, comme révélé hier. Accord total conclu entre les clubs (Feyenoord et Lyon) », indiquait même Fabrizio Romano le 25 juin. Seulement, la tendance aurait radicalement changé en l’espace de quelques heures.

Comme le révèle l’insider italien, qui couvre le dossier depuis ses débuts, le club de Feyenoord, où Malacia est sous contrat jusqu’en 2024, aurait ouvert des disucssions ce mardi avec Manchester United qui proposerait une offre supérieure à l’Olympique Lyonnais. Représenté par le même agent qu’un certain Frenkie de Jong (proche d’un transfert à Man United), le latéral néerlandais semblerait désormais se diriger vers l’écurie mancunienne, notamment sous l’impulsion du nouveau coach, Erik ten Hag. « Exclu : Manchester United essaye de faire capoter le deal avec Tyrell Malacia ! Après un accord total avec l’ OL, Man United a fait irruption avant la signature du joueur », déclare Fabrizio Romano sur Twitter cet après-midi.

OL Mercato : Feyenoord confirme l'accord avec Man United

Alors que la folle rumeur d’un retournement de situation concernant le dossier Malacia prend de l’ampleur ce mardi, un journaliste du média Voetbal International, Martijn Krabbendam, annonce de son côté que Feyenoord aurait trouvé un accord avec les Red Devils pour le transfert du latéral. Le club néerlandais a par la suite confirmé cet accord, via son directeur sportif, Frank Arnesen. " L'accord avec Man United existe. On attend désormais pour Tyrell (sa décision, ndlr). " Désormais, tout reposerait sur la décision finale du joueur, qui comme mentionné plus haut, ne serait pas insensible aux avances inespérées de Man United. Les prochaines heures devraient donc être décisives dans ce sulfureux dossier.