Barça Mercato : De Jong, Barcelone boucle un accord énorme !

Publié par Thomas le 23 juin 2022 à 16:51

Barça Mercato : Très actif depuis l'ouverture du marché des transferts, le FC Barcelone serait tombé d'accord pour le transfert de Frenkie de Jong.

Barça Mercato : Accord financier trouvé avec Man United pour de Jong

Tout s’emballe pour le FC Barcelone, qui pourrait prochainement acter de très jolis coups mercato. Impacté financièrement depuis la pandémie de Covid-19, le club catalan serait en bonne voie pour finaliser un transfert énorme. À la recherche de fonds pour boucler le dossier Robert Lewandowski, les Blaugranas pourraient prochainement enregistrer la vente de Frenkie de Jong.

Courtisé depuis de longues semaines par Erik ten Hag à Manchester United, l’international néerlandais n’a jamais été aussi proche de rallier la Premier League. D’après les informations du journaliste Simon Dobson, le Barça et Man United se seraient mis d’accord ce jeudi pour le transfert du joueur de 25 ans pour un montant de 70 millions d’euros et 10 millions d’euros en bonus. Une avancée considérable, qui pourrait débloquer le dossier dans les prochains jours. Pour rappel, les Red Devils ont fait de Frenkie de Jong leur objectif numéro 1 pour remplacer Paul Pogba. Sacrifié par Xavi au FC Barcelone pour récolter des fonds cet été, le milieu de terrain pourrait rapporter gros aux Catalans.

Barça Mercato : Le venue de Lewandowski actée grâce à de Jong

Tout pourrait ainsi s’accélérer à Barcelone, notamment en termes de recrutement. À la recherche d’un leader offensif cet été, les Blaugranas ont fait de Robert Lewandowski leur priorité et comptent finaliser son arrivée le plus rapidement possible. Si le buteur polonais a déjà donné son feu vert au Barça, Mateu Alemany peine encore à convaincre financièrement le Bayern Munich, qui se montre intransigeant depuis le début des négociations. En cas de transfert officialisé de Frenkie de Jong, le FC Barcelone pourrait alors augmenter son offre et enrôler l’ancien joueur de Dortmund, qui est suivi également avec insistance par Luis Campos au Paris Saint-Germain.