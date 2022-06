OL Mercato : Deux signatures actées à l’Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 29 juin 2022 à 04:15

OL Mercato : L'Olympique Lyonnais a officialisé deux signatures, ce mardi. Il s’agit précisément de deux prolongations de contrat.

OL Mercato : Ellie Carpenter prolonge jusqu'en 2026

C’est dans un communiqué officiel que l’ OL a appris la signature d'Ellie Carpenter, pour 3 saisons. La défenseure internationale australienne, arrivée à Lyon en 2020, a ainsi prolongé son contrat jusqu’au 30 juin 2026. Comme on le constate, son bail initial était valide jusqu’en juin 2023. « À travers cette prolongation, qui fait suite à celle de Wendie Renard, l'Olympique Lyonnais renouvelle ainsi toute sa confiance à Ellie Carpenter et espère la récupérer le plus vite possible pour atteindre ses nombreux objectifs », a commenté le club rhodanien sur son site internet.

Victime d'une rupture du ligament croisé lors de la finale de Women's Champions League contre le FC Barcelone (3-1) le 21 mai dernier, Ellie Carpenter est en rééducation dans la capitale des Gaules. « Je suis très honorée de prolonger mon contrat dans ce magnifique club. J'ai beaucoup appris durant ces 2 premières années et désormais je suis là jusqu'en 2026 ! Je suis blessée actuellement, mais je travaille dur pour revenir sur les terrains et gagner à nouveau des titres », a-t-elle déclaré.

Kysha Sylla signe pour un an supplémentaire

« L’Olympique Lyonnais, qui fonde beaucoup d'espoirs sur sa jeune joueuse, Kysha Sylla, se réjouit de cette prolongation ». Contrairement à Ellie Carpenter, Kysha Sylla a prolongé son contrat d’une seule saison. Elle est donc désormais liée à l’ OL soit jusqu'au 30 juin 2025. La joueuse de 18 ans avait signé son premier contrat professionnel d’une durée de 3 saisons en octobre 2021, soit deux ans après son arrivée à l’académie du club. Internationale française U20, Kysha Sylla va donc poursuivre sa progression avec les Fenottes. Notons qu’elle a intégré le groupe professionnel de Sonia Bompastor en fin de saison dernière.

« Je suis très heureuse et très fière de prolonger à l' OL. J'ai beaucoup travaillé cette saison et j'ai été récompensée avec un premier match en D1. À moi de continuer à travailler pour encore progresser et engranger du temps de jeu avec les pros », a confié la défenseure.