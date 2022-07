PSG Mercato : Officiel ! Le Paris SG frappe très fort après Vitinha

Publié par JEAN-LUC D le 01 juillet 2022 à 19:40

PSG Mercato : Au lendemain de l’officialisation de l’arrivée de Vitinha en provenance du FC Porto, le Paris SG a frappé un autre très gros coup.

PSG Mercato : Marie-Antoinette Katoto a prolongé jusqu’en juin 2025

Comme annoncé sur notre site ce vendredi, Marie-Antoinette Katoto a paraphé un nouveau bail avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025. Après plusieurs mois de tractations et de rebondissements, le club de la capitale réussit ainsi son second exploit de cet été après avoir convaincu Kylian Mbappé de rester également dans la capitale. Le PSG a annoncé la bonne nouvelle sur son site officiel ce vendredi après-midi.

« Le Paris Saint-Germain est fier d’annoncer la prolongation de Marie-Antoinette Katoto pour les trois prochaines saisons. La meilleure joueuse du dernier Championnat de France de D1 s’est engagée avec les Rouge et Bleu jusqu’au 30 juin 2025 », a écrit le club francilien. Une victoire saluée au plus niveau par le président Nasser Al-Khelaïfi lui-même.

« Nous sommes ravis que Marie-Antoinette ait renouvelé son engagement avec le Paris Saint-Germain. Façonner notre club avec les plus grands talents de France est un objectif clé pour nous, et Marie-Antoinette fait partie des meilleurs athlètes du pays et de région parisienne. Notre équipe féminine va continuer à grandir au cœur du projet du club, et nous en sommes très fiers », a déclaré l’homme d’affaires qatarien après la signature de la meilleure buteuse de l’histoire des Rouge et Bleu. Une fierté également partagée par la joueuse elle-même.

PSG Mercato : Marie-Antoinette Katoto livre les dessous de sa signature

Après des mois de négociations avec sa direction et après avoir reçu les garanties attendues, Marie-Antoinette Katoto a accepté de poursuivre l’aventure avec son club formateur. À l’instar de son ami Kylian Mbappé, l’internationale française de 23 ans a signé pour trois ans supplémentaires. Une signature qui symbolise son attachement pour le Paris Saint-Germain.

« C’est une nouvelle grande étape de ma carrière aujourd’hui. Cette prolongation symbolise tout mon attachement pour mon club formateur et pour les supporters, avec qui j’ai construit une relation unique depuis mes débuts. Je tiens à remercier le Président pour sa confiance. Nous partageons une ambition commune, nous voulons continuer d’écrire l’histoire du Paris Saint-Germain en remportant un maximum de trophées », a déclaré Katoto sur le site officiel du Paris SG.