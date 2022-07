OL Mercato : Gros rebondissement dans le dossier Malacia

Publié par Ange A. le 02 juillet 2022 à 08:04

OL Mercato : Pisté par Lyon, Tyrell Malacia est annoncé à Manchester United. Un obstacle empêche sa signature chez les Red Devils.

OL Mercato : Tyrell Malacia à United, un couac dans le deal

Ambitieux cet été, l’Olympique Lyonnais vient de rapatrier Corentin Tolisso. Le milieu de terrain était libre de tout contrat après son départ du Bayern Munich. Il s’agit du troisième Baby-Gone qui effectue son retour cet été après Alexandre Lacazette et Rémy Riou. Johann Lepenant et Tetê sont les autres recrues estivales de l’ OL. Pour renforcer ses rangs, le club rhodanien compte recruter un nouvel arrière gauche. Mais il ne s’agira pas de Tyrell Malacia. Le latéral néerlandais longtemps pisté par Lyon est en partance pour Manchester United. Directeur sportif de Feyenoord, Frank Arnesen avait déjà confirmé un accord avec les Red Devils. Mais le transfert du défenseur de 22 ans n’est pas encore bouclé. The Athletic révèle qu’une situation empêche pour le moment cette signature à United.

D’après la source, Tyrell Malacia voudrait désigner son père comme son nouveau représentant. Les intérêts du Néerlandais étaient jusqu’ici défendu par Ali Dursun. Le pensionnaire de Premier League voudrait donc lever tout équivoque avant de signer le crack de Feyenoord.

Le dossier Malacia déjà bouclé à Lyon

De son côté, l’Olympique Lyonnais est déjà passé à autre chose. Présent lors des présentations de Tolisso et Tetê ce vendredi, Vincent Ponsot a confirmé cette tendance. Le directeur général de l’ OL n’est pas prêt à faire des folies pour recruter à ce poste. « Si on n’a pas les moyens de recruter, on ne peut pas faire venir des joueurs de ce niveau... Ici, ce n’est pas un sujet de moyens. L’institution est toujours plus forte que n’importe quel joueur. On a des demandes du milieu du foot, parfois, qu’on ne fait pas », a expliqué le responsable lyonnais.

Il reste optimiste quant à la signature d’un nouveau latéral après le départ d’Emerson Palmieri, prêté par Chelsea la saison dernière. « C’est vrai que ça fait parfois capoter les deals, mais on trouvera un bon arrière gauche. Pour nous, c’est clos. Parce que la probité du club est plus importante. On est fiers de travailler pour un club comme ça », a-t-il poursuivi.