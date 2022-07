OM Mercato : Révélations sur le départ de Jorge Sampaoli

Publié par Ange A. le 02 juillet 2022 à 09:44

OM Mercato : De nouvelles révélations ont été faites sur le récent départ surprise de Jorge Sampaoli de l’Olympique Marseille.

OM Mercato : Jorge Sampaoli en froid avec Pablo Longoria ?

L’Olympique de Marseille est sans entraîneur depuis ce vendredi. Dans un communiqué, Jorge Sampaoli a officialisé son départ de l’OM. « Mon rythme et mes objectifs ne sont pas les mêmes que ceux des dirigeants. Il n’y a rien de mal à prétendre des choses différentes. L’important, c’est de rechercher l’excellence et de vouloir ce qu’il y a de mieux pour l’OM », a expliqué le technicien argentin pour justifier son départ. Président de Marseille, Pablo Longoria a révélé « des moments de moments de frictions professionnelles, pas personnelles » ayant conduit au retrait du Sud-américain. D’autres facteurs auraient accéléré le départ de l’ancien sélectionneur de l’Albiceleste.

Le recrutement de Longoria remis en question

Comme Andres Villas-Boas avec la signature d’Olivier Ntcham, Jorge Sampaoli n’aurait pas été ravi du transfert d’Isaak Touré. La Provence assure que le profil du défenseur central n’aurait pas été validé par l’entraîneur argentin. Lequel réclamerait des renforts de haut niveau pour préparer au mieux la prochaine campagne mais surtout le retour de Marseille en Ligue des champions. Âgé de 19 ans, le néo-marseillais ne compte que 18 matchs de Ligue 2 dans sa carrière. Pas suffisant pour El Pelado.

L’Équipe révèle que le technicien de 62 ans souhaitait les signatures d’Antoine Griezmann et Renato Sanches. L’attaquant tricolore sort d’une pige décevante à l’Atletico Madrid où il est prêté jusqu’en 2023. Il n’a plus d’ailleurs inscrit le moindre but depuis le 6 janvier, soit 21 matchs. De son côté, le milieu portugais est en instance de départ à Lille. Il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec le club nordiste. Le milieu de terrain est annoncé au Paris Saint-Germain où il pourrait retrouver Luis Campos et Christophe Galtier.