LOSC Mercato : C’est officiel, un jeune attaquant signe à Lille !

Publié par Timothée Jean le 05 juillet 2022 à 17:09

LOSC Mercato : Toujours à l’affût des opportunités du marché, la direction de Lille vient de boucler une belle signature en interne.

LOSC Mercato : Un jeune attaquant signe son premier contrat pro

Le LOSC s'attend à un mercato estival très mouvementé, notamment dans le sens des départs. Au terme d’une saison décevante, marquée par une triste 10e place en Ligue 1, le club nordiste a vu plusieurs de ses joueurs mettre les voiles. C’est notamment le cas de Sven Botman, Burak Yilmaz, Xeka, Jérémy Pied ou encore Ivo Grbic. Des départs successifs qu’il faudra rapidement combler. Et justement, les dirigeants de Lille s’activent en coulisse pour boucler de nouveaux renforts.

En attendant de l’arrivée de nouvelles recrues, la direction du LOSC est déjà parvenue à régler un dossier important en interne. Après plusieurs jours de négociations, les pensionnaires du domaine de Luchin sont finalement parvenus à convaincre Amine Messoussa de signer son premier contrat professionnel à Lille. Le jeune attaquant de 17 ans est désormais lié au LOSC jusqu’en juin 2025. « Lille OSC continue de préparer l’avenir et annonce aujourd’hui la signature du premier contrat professionnel d’Amine Messoussa (17 ans) », peut-on lire dans le communiqué publié sur le site officiel du club.

LOSC Mercato : Amine Messoussa réalise son rêve de gamin

Arrivé à Lille en 2020 en provenance de l’AS Saint-Priest, Amine Messoussa sort d’une excellente saison avec l’équipe réserve du LOSC. L’avant-centre de 17 ans a inscrit 18 buts en National 3, terminant ainsi meilleur buteur du championnat des jeunes. Ses performances remarquables combinées à sa situation contractuelle ont rapidement attiré l’attention de plusieurs clubs. Mais c’est bien les Dogues qui sont finalement parvenus à rafler la mise dans ce dossier.

Récent vainqueur des Jeux Méditerranéens avec l’Équipe de France U18, Amine Messoussa va donc poursuivre sa progression au sein de son club formateur. Il est fier de signer dans un club qui lui a donné sa chance. « Pour moi, c’est un rêve depuis tout petit, c’était même mon tout premier objectif. Le LOSC m’a donné ma chance en venant me chercher et en me faisant signer mon premier contrat pro. Je veux remercier le club », a-t-il indiqué.