ASSE : Batlles lâche des indices pour la suite du mercato

Publié par Ange A. le 07 juillet 2022 à 08:05

ASSE Mercato : Entraîneur de l’AS Saint-Étienne, Laurent Batlles a de nouveau annoncé la couleur concernant le mercato des Verts.

ASSE Mercato : Laurent Batlles confirme d’autres départs

Reléguée en Ligue 2 cette saison, l’AS Saint-Étienne aura du mal à conserver certains éléments cet été. Des cadres en fin de contrat comme Wahbi Khazri et Romain Hamouma ont quitté le club pour poursuivre leurs carrières en Ligue 1. En conférence de presse, Laurent Batlles a confirmé cette tendance. L’entraîneur de l’ ASSE assure que d’autres éléments pourraient quitter le Forez cet été. « Oui il y en qui m’ont dit en toute honnêteté que s’ils avaient un projet ils pourraient partir. Pour autant, ils ne sont pas fermés non plus à ce qui se passe ici, au niveau du projet. Je ne vous dirai pas les noms ! Pour le moment, Loïc ne m’a rien dit par rapport à ces joueurs. On travaille normalement, il faut que ce soit correct. Si je sens que certains joueurs sont sur la tangente par rapport à l’investissement, je les sortirai des entrainements. Aujourd’hui on ne veut pas se tromper », a indiqué le coach des Verts.

De nouvelles recrues en vue à Saint-Étienne ?

Alors que des départs sont annoncés, Laurent Batlles a également fait le point concernant le recrutement de Saint-Étienne. Jusqu’ici seuls Anthony Briançon, Dylan Chambost et Jimmy Graudon auront rejoint le club ligérien. Le coach de l’ ASSE assure que plusieurs dossiers sont en instance sur la table de Loïc Perrin, le coordonnateur sportif de Sainté. « On est sur pas mal de dossiers, on va essayer de les faire avancer mais ce n’est pas évident de les faire sortir de leur club, même si beaucoup sont intéressés par Saint-Étienne mais il faut avoir un cahier des charges bien précis. Loïc Perrin pourra vous expliquer plus précisément », a assuré le technicien stéphanois.