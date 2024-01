Désireux d'ajouter un renfort supplémentaire à sa ligne d'attaque, le RC Lens passe à l'action et fait une première offre pour Denis Bouanga.

Mercato RC Lens : Oughourlian accélère pour Denis Bouanga

Denis Bouanga est un footballeur international gabonais qui évolue au poste d'ailier gauche au Los Angeles FC en MLS. Il a été formé à Lorient et a joué en Ligue 1 avec Saint-Étienne, Nîmes et Lorient. Il a marqué 38 buts et délivré 15 passes décisives en 49 matchs la saison dernière, de quoi attirer les intérêts de plusieurs clubs dont le RC Lens. L'ancien de Saint-Etienne a d'ailleurs ouvert la porte à un retour en France et a même donné une préférence à l'Olympique Lyonnais. Pas suffisant pour refroidir Joseph Oughourlian et le Racing Club de Lens, qui ont décidé de passer à l'offensive pour l'international gabonais de 29 ans.

Selon les informations de Tiago Brandão, du média Território MLS, le club sang et or aurait formulé une première offre de 10 millions d'euros pour recruter l'attaquant de 29 ans. Toutefois, le Los Angeles FC aurait refusé cette proposition, réclamant au minimum 15 millions d'euros pour laisser partir Denis Bouanga. Le RC Lens devra donc augmenter son offre s'il veut convaincre le club américain pour attirer le natif de Le Mens sous les ordres de Franck Haise.

Lens a de la concurrence pour Denis Bouanga

Depuis qu'il a rejoint la MLS, Denis Bouanga a retrouvé son sens de buteur et est même rentré dans une autre dimension. Avec le Los Angeles FC, le Gabonais a marqué 41 buts et délivré 15 passes décisives en 57 titularisations. De quoi attirer la lumière depuis l'Europe où le RC Lens n'est pas le seul club intéressé par son profil. Le Stade Rennais et l'OGC Nice auraient également manifesté leur intérêt pour l'ancien Stéphanois. Le club breton tiendrait cependant une avance dans ce dossier, avec une offre qui pourrait tout changer.