Evoluant en MLS depuis l’été 2022, Denis Bouanga souhaite revenir en France. Il a confirmé des touches avec le RC Lens, ainsiq ue le Stade Rennais.

Mercato : Denis Bouanga veut revenir en France, trois clubs le visent

Parti de l’ASSE à Los Angeles FC en Major League Soccer (MLS), à l’issue la saison 2021-2022 et la relégation du club ligérien en Ligue 2, Denis Bouanga (29 ans) veut revenir en France où sa famille est restée. Son nom a été associé à l’Olympique de Marseille dès l’ouverture officielle du mercato d’hiver. L’OM cherche des renforts, notamment offensifs, car l’équipe de Gennaro Gattuso est privée de d'Amine Harit (Maroc), Iliman Ndiaye (Sénégal) et Ismaïla Sarr (Sénégal), partis à la CAN.

Il y a eu ensuite les intérêts du RC Lens et du Stade Rennais pour le polyvalent attaquant gabonais. Les Lensois sont en quête d’un joueur offensif pour apporter la concurrence à Elye Wahi, qui n’a toujours pas retrouvé son niveau de Montpellier. Le club artésien aurait transmis une proposition de 10 M€, mais repoussée par le club de Los Angeles.

Bouanga a des touches avec le RC Lens et le Stade Rennais

Interrogé par beIN Sports sur son avenir, l’ancien joueur de Saint-Etienne n’a pas caché son envie de mettre fin à son aventure américaine pour retrouver la Ligue 1. Mieux, il a confirmé des contacts avec des clubs dans l’Hexagone. « J’ai des contacts en France, avec Rennes et Lens », a-t-il confié, avant de se retenir : « mais je ne vais pas tout dévoiler ». Désireux de rejouer rapidement au haut niveau européen, Denis Bouanga est conscient que les transferts se font difficilement pendant le mercato hivernal. Il a avoué que « le marché de janvier est difficile ».

Pour rappel, le natif du Mans connait bien le championnat français. Il a joué au FC Lorient, au RC Strasbourg, à Tours FC, au Nîmes Olympique et évidemment à l'ASSE. Il totalise 135 match en Ligue 1 et 71 en Ligue 2