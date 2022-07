PSG Mercato : Luis Campos prend une grande décision au Paris SG

Publié par Thomas G. le 08 juillet 2022 à 15:15

PSG Mercato : Luis Campos et Christophe Galtier sont bien décidés à révolutionner le PSG avec la mise en vente de plusieurs indésirables.

PSG Mercato : Luis Campos et Christophe Galtier mettent les choses au clair

Le mercato du PSG a commencé tambour battant avec la signature définitive de Nuno Mendes et l’arrivée de Vitinha. Un mercato à l’accent portugais très influencé par la venue de Luis Campos en tant que conseiller football. Le Paris Saint-Germain est également intéressé par Milan Skriniar, Gianluca Scamacca et Renato Sanches.

En parallèle, Christophe Galtier avait annoncé lors de sa présentation officielle que l'effectif devait être réduit. Le nouvel homme fort du PSG avait déclaré : « Je suis un entraîneur très exigeant, qui aime voir les joueurs travailler, être heureux. Il n’y a pas de grandes performances sans des joueurs heureux. Pour qu’ils soient heureux, je pense que l’effectif doit être réduit. On en a parlé avec la direction. On ne peut pas avoir dans le vestiaire des joueurs qui ne jouent pas. »

Accompagné de Luis Campos, l’entraîneur français a commencé à dresser une liste de joueurs sur lesquels il ne compte pas. Parmi eux, se trouvent plusieurs internationaux dont Julian Draxler, Mauro Icardi, Leandro Paredes, ou encore Ander Herrera qui pourraient quitter le club. Selon Diaro AS, Luis Campos et Christophe Galtier se sont mis au travail pour dégraisser au plus vite l’effectif parisien.

PSG Mercato : Le mercato du Paris SG s’accélère

Le Paris Saint-Germain est sur tous les fronts depuis la nomination de Christophe Galtier. Les Parisiens négocient pour recruter des joueurs susceptibles d'apporter une plus-value au PSG. Dans cette optique, Gianluca Scamacca et Milan Skriniar sont bien partis pour débarquer au Paris SG tandis que la venue de Renato Sanches se complique. L'international portugais voulait rejoindre le Paris Saint-Germain, mais le club de la capitale est désormais en retard après l’accord du LOSC avec le Milan AC.