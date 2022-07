Stade Rennais Mercato : Un transfert bouclé en attaque au SRFC !

Publié par Thomas le 08 juillet 2022 à 18:15

Stade Rennais Mercato : En pleine négociation pour l'arrivée de Kim Min-jae, le SRFC a bouclé ce vendredi un transfert en attaque.

Stade Rennais Mercato : Un attaquant quitte le stage à Dinard et rejoint le Portugal

L’effectif du SRFC devrait connaître un véritable ménage ces prochaines semaines. Désireux de réduire la taille de son effectif, Florian Maurice entreprend un dégraissage important, offrant notamment une porte de sortie à certains joueurs en manque de temps de jeu. En plus des départs libres de Jérémy Gélin (Amiens), Jonas Martin (LOSC) ou encore Pépé Bonet, le Stade Rennais souhaite se délester de plusieurs joueurs prometteurs la saison prochaine et a bouclé une belle opération en attaque.

Comme le dévoile le journaliste Benjamin Quarez, le jeune ailier Junior Kadile va rebondir en prêt au Portugal, au FC Famalicão. Revenu cet été dans son club formateur pour le stage de présaison à Dinard, le joueur de 19 ans a quitté ce vendredi ses coéquipiers pour retourner au Portugal. En manque de temps de jeu la saison passée, Kadile avait été prêté en janvier chez les Famalicenses, où il avait fait ses premiers pas en championnat (4 rencontres disputées, 1 but). À Rennes, l’attaquant avait connu ses premières minutes en professionnel en Coupe de France, contre l’AS Nancy Lorraine (entré en jeu à la place de Flavien Tait). Une belle opération bouclée par les Rouge et Noir qui, en parallèle, ont pris une importante décision concernant un autre jeune talent offensif.

Stade Rennais Mercato : Mathys Tel va bien rester au SRFC cet été

Pépite du centre de formation rennais, l’attaquant Mathys Tel a récemment éveillé l’intérêt du Bayern Munich, qui en faisait sa priorité offensive lors du mercato. Après une offre de 7 millions d’euros, plus 10 millions d’euros en bonus refusée par le Stade Rennais, le club bavarois prévoit de revenir à la charge avec une somme plus conséquente. Mais le prodige de 17 ans ne devrait pas rejoindre la Bavière de sitôt. Interrogé ce jeudi par le journaliste Thomas Rassouli, Bruno Genesio a annoncé vouloir conserver Mathys Tel cet été, malgré un fort intérêt du Bayern Munich. Une bonne nouvelle pour les supporters Rouge et Noir, qui refusaient de voir partir leur joyau si tôt vers l’étranger.