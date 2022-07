Stade Rennais Mercato : Le Bayern veut arracher un crack au SRFC

Publié par JEAN-LUC D le 03 juillet 2022 à 22:01

Stade Rennais Mercato : Friand des bonnes affaires à moindre coût, le Bayern Munich se serait rapproché d’une pépite du SRFC en vue d’un transfert cet été.

Stade Rennais Mercato : Le Bayern est passé à l’action auprès du SRFC

Après avoir cédé son défenseur central Nayef Aguerd à West Ham pour 35 millions d’euros, le Stade Rennais pourrait également voir s’en aller un autre élément de Bruno Genesio, une jeune pépite du SRFC. En effet, selon le journaliste Loïc Tanzi de RMC Sport, « le Bayern Munich a transmis une première offre à Rennes pour Mathys Tel. L’attaquant est une priorité pour le club allemand. » Il faut dire que le club breton fait partie des meilleurs centres de formation de France, et les grandes formations européennes viennent régulièrement se servir chez les Rouge et Noir. Le Champion de la Bundesliga voudrait donc s’offrir les services du jeune Mathys Tel, considéré comme un grand espoir du SRFC. Notamment pour le préparer à la succession de Robert Lewandowski.

Stade Rennais Mercato : Mathys Tel en route pour la Bundesliga ?

Alors que Robert Lewandowski souhaite toujours rejoindre le FC Barcelone, le Bayern Munich, qui a déjà recruté Sadio Mané, souhaiterait renforcer son secteur offensif avec l’attaquant de 17 ans du Stade Rennais. D’après le quotidien Le Parisien, qui confirme l’info de RMC Sport, le club allemand ne compte d’ailleurs pas s’en tenir à un simple intérêt pour Mathys Tel. Récent vainqueur de l’Euro des moins de 17 ans, le capitaine de l’équipe de France s’est notamment illustré avec 3 buts et des prestations qui l’ont révélé aux yeux du monde lors de ce tournoi. Sous contrat jusqu’en 2024, le natif de Sarcelles est suivi de longue date par les plus grands clubs européens et le Bayern Munich serait prêt à tout pour le récupérer d’ici le 31 août.

Reste désormais à savoir ce que va décider le SRFC pour son joyau français.