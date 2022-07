PSG Mercato : 4M€, Luis Campos mijote un sacré coup au Barça !

Publié par JEAN-LUC D le 08 juillet 2022 à 19:15

PSG Mercato : Après Neymar Jr durant l’été 2017 et Lionel Messi en août passé, le Paris SG pourrait frapper un autre joli coup au FC Barcelone.

PSG Mercato : Un gardien du Barça dans le viseur de Campos

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Keylor Navas pourrait quitter le Paris Saint-Germain durant ce mercato estival. Selon les informations du quotidien sportif L’Équipe, « Luis Campos, le conseiller sportif, et surtout Christophe Galtier, le nouvel entraîneur du PSG, souhaitent installer Gianluigi Donnarumma comme gardien numéro 1. Mais pour l’épanouissement total du Transalpin, il serait préférable que Navas s’en aille afin que son ombre ne plane pas sur lui à chaque performance moins aboutie. »

Les dirigeants parisiens seraient donc à la recherche d’une doublure à l’international italien de 23 ans. Ce vendredi, le journal espagnol AS indique que Luis Campos serait intéressé par le portier du FC Barcelone, Inaki Pena. Lié aux Blaugranas jusqu’en juin 2023, l’international espagnol de 23 ans n’a pas renouvelé son bail et pourrait donc changer d’air cet été afin d’éviter un départ libre dans douze mois. Le nouveau Conseiller Football du PSG voudrait donc profiter de cette fenêtre pour l’intégrer à l’effectif de Christophe Galtier pour pallier l’éventuel transfert de Keylor Navas. D’autant que Luis Campos connaît bien le natif d’Alicante.

PSG Mercato : Retrouvailles entre Inaki Pena et Luis Campos

De retour d’un prêt à Galatasaray, Inaki Pena n’est pas certain de rester au FC Barcelone la saison prochaine. Pas totalement satisfait de sa situation au sein de son club formateur, le jeune international espagnol pourrait se laisser convaincre par son ancien dirigeant en Turquie. En effet, le média ibérique explique que Luis Campos et Inaki Pena se sont connus la saison dernière lorsque le dirigeant portugais officiait comme conseiller sportif du club turc.

Le successeur de Leonardo avait « été ébloui par les caractéristiques » du gardien de but de Barcelone. En cas d’échec cet été, Campos aurait déjà programmé une relance pour l’hiver prochain, soit à six mois de la fin de l’engagement entre Pena et le vice-champion de Liga. Le Paris SG tentera donc un accord pour une arrivée gratuite à l’été 2023.