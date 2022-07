PSG Mercato : 10M€, Galtier tranche pour une star du Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 07 juillet 2022 à 16:15

PSG Mercato : Intronisé mardi à la place de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier vient de prendre sa première décision au Paris SG.

PSG Mercato : Galtier ne veut pas copier Pochettino

En conférence de presse, lors de sa présentation officielle, Christophe Galtier a été très clair sur le sujet : il ne compte pas faire une Mauricio Pochettino pour le poste de gardien de but. « Je vais rencontrer très rapidement les gardiens. La gestion qu'il y a eu (la saison passée) je l'ai vue, mais je n'ai pas à la commenter. Je dois les rencontrer, mais j'ai par principe de toujours nommer un numéro 1 et un numéro 2. Mais ce numéro 2 peut passer numéro 1 en fonction des performances des uns et des autres. Mais je fonctionne toujours comme ça. Je trouve que c'est plus simple pour moi en termes de gestion et pour eux de savoir quelle est leur position au sein de l'effectif », expliquait mardi le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain.

Ce jeudi, le journal L’Équipe assure que Christophe Galtier aurait pris la décision de titulariser Gianluigi Donnarumma la saison qui s’annonce. Keylor Navas devrait donc tenir le rôle de numéro 2, ou se trouver un nouveau club sur ce mercato estival. Toujours selon la même source, l’ancien portier du Real Madrid pourrait finalement opter pour la seconde solution. Un tarif serait même déjà fixé pour son éventuel transfert.

PSG Mercato : Quel avenir pour Keylor Navas ?

L’Équipe précise que Luis Campos et Christophe Galtier seraient favorables à un départ de Keylor Navas. « Luis Campos, le conseiller sportif, et surtout Christophe Galtier, le nouvel entraîneur du PSG, souhaitent installer Gianluigi Donnarumma comme gardien numéro 1. Mais pour l’épanouissement total du Transalpin, il serait préférable que Navas s’en aille afin que son ombre ne plane pas sur lui à chaque performance moins aboutie », indique le média sportif.

Les dirigeants parisiens penseraient même qu’un chèque de 10 millions d’euros serait largement suffisant pour racheter les deux années de contrat restant de l’international costaricien. Récemment, le quotidien régional Nice-Matin a évoqué un intérêt de l’OGC Nice pour Navas, mais son gros salaire poserait problème. Aux dernières nouvelles, Villarreal et le SSC Naples garderaient également un oeil sur la situation de Keylor Navas.