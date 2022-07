ASSE Mercato : Loïc Perrin affiche sa nouvelle priorité pour l'été

Publié par Ange A. le 09 juillet 2022 à 06:15

ASSE Mercato : Coordinateur sportif de l’AS Saint-Étienne, Loïc Perrin s’est exprimé sur la suite du recrutement estival.

ASSE Mercato : La nouvelle priorité de Loïc Perrin

Reléguée en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne a déjà signé trois recrues cet été. Anthony Briançon, Jimmy Giraudon et Dylan Chambost ont rejoint l’ ASSE en tant que joueurs libres cet été. Après ces signatures, le club ligérien attend du renfort en attaque. Un secteur déjà décimé cet été suite aux départs gratuits du capitaine Wahbi Khazri, Arnaud Nordin, partis au Montpellier Hérault, et Romain Hamouma. Dans les colonnes du journal Le Progrès, Loïc Perrin a confirmé cette tendance. Un nouvel attaquant est attendu dans le Forez durant le mercato. « On s’est mis à la recherche d’un attaquant car il y a un manque à ce poste. Pour le reste, à moins d’une belle opportunité, on attendra sûrement que des joueurs partent, si c’est le cas, pour les remplacer », a expliqué l’ancien défenseur stéphanois qui a livré les spécificités du buteur recherché cet été.

Le profil du buteur attendu par Laurent Batlles

Loïc Perrin entend recruter un attaquant qui répond aux critères de jeu de Laurent Batlles. Le profil de l’attaquant attendu par le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Étienne se détache de ceux habituellement recherchés. « Tout le monde souhaite un attaquant complet : bon dos au but, qui prend la profondeur, qui soit dans la surface pour marquer… Celui-là sera difficile à trouver. Le projet de jeu de Laurent est d’avoir le ballon. Il veut des joueurs plutôt à l’aise techniquement. L’attaquant devra être capable de participer au jeu et d’avoir cet instinct d’aller dans la surface pour finir les actions », a assuré le responsable stéphanois.

Reste maintenant à savoir quel nouvel attaquant va s’engager chez les Verts. Lesquels visent un retour dans l’élite dès la saison prochaine.