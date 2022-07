ASSE Mercato : Perrin annonce du lourd en attaque cet été !

Publié par Thomas le 01 juillet 2022 à 16:40

ASSE Mercato : Après avoir enregistré 3 signatures cet été, l'AS Saint-Étienne devrait se renforcer prochainement en attaque.

ASSE Mercato : Loïc Perrin prévoit l’arrivée d’un attaquant

Désireux de se reconstruire après sa saison ratée en Ligue 1, l’AS Saint-Étienne mène depuis début juin un recrutement intelligent. Pour pallier aux nombreux départs cet été dans son effectif, le club ligérien a enregistré les arrivées de Dylan Chambost, Jimmy Giraudon et Anthony Briançon, tous les trois libres sur le marché. Ces trois recrues ont été présentées à la presse ce vendredi, l’occasion pour Loïc Perrin d’évoquer plusieurs aspects du mercato estival.

Durant cette conférence de presse improvisée, le dirigeant stéphanois a notamment évoqué la signature d’un attaquant cet été, pour pallier aux départs officiels de Romain Hamouma (AC Ajaccio), Wahbi Khazri (Montpellier) et Arnaud Nordin (Montpellier). " On recherche un attaquant. Des noms sont déjà sortis. Après on fera le point et on attendra de voir les sorties. On veut l'effectif le plus tôt possible même si on s'attend à des mouvements jusqu'à fin aout ", a annoncé Loïc Perrin. Si la piste menant au buteur malien Ibrahim Sissoko est récemment tombée à l’eau après son transfert au FC Sochaux, les Verts prévoient d’autres jolis coups à ce poste. Bien qu'aucun nom n’ait pour l’instant fuité concernant les pistes en attaque, l’ ASSE pourrait en amont enregistrer un nouveau départ à ce poste.

ASSE Mercato : Jean-Philippe Krasso sur le départ

Prêté cet hiver à l’AC Ajaccio, l’avant-centre ivoirien Jean-Philippe Krasso ne restera pas dans la Loire cet été. Auteur de belles performances sur l’Ile-de-Beauté, le natif de Stuttgart attire plusieurs écuries en Ligue 1, dont le RC Strasbourg, Clermont et logiquement l’AC Ajaccio. Désireux de poursuivre dans l’élite, Krasso aurait signifié à son board son envie d’être transféré cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le joueur pourrait rapporter plus de 2 millions d’euros aux Verts cet été.