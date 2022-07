ASSE Mercato : Après Blitzer, d'autres gros échecs révélés

Publié par Ange A. le 10 juillet 2022 à 06:35

ASSE Mercato : Après les dessous du rachat avorté de Saint-Étienne, Romain Molina révèle que des départs ont capoté chez les Verts.

ASSE Mercato : Les Verts trop gourmands cet été ?

L’AS Saint-Étienne ne passera pas sous pavillon américain. Romain Molina a révélé que les dirigeants stéphanois ont fait capoter le rachat de l’ ASSE par David Blitzer. Convaincus du retour rapide des Verts en Ligue 1, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer estiment que la valeur marchande du club va augmenter. Ils espèrent donc une meilleure proposition de rachat que celle de l’homme d’affaires américain. Outre le dossier de vente de Saint-Étienne, le journaliste a livré d’autres échecs en cette période de mercato. Il assure notamment que le club ligérien s’est fait recaler à cause de ses exigences. Le club du Forez se montrerait notamment gourmand pour deux de ses pépites.

La direction stéphanoise attendrait entre 15 à 20 millions d’euros pour Lucas Gourna-Douath. Intéressé par Yvann Maçon, le Stade Brestois a dû lâcher prise en raison des demandes de Sainté. Le SB29 n’était disposé qu’à débourser 2 millions pour le latéral quand le pensionnaire de Ligue 2 en demanderait le double, soit 4 millions. Suite à cet échec, Brest s’est tourné vers le Belge Noah Fadiga recruté à moins de 500 000 euros.

Des départs attendus dans le Forez

Reléguée en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne va enregistrer une importante vague de départs cet été. En fin de contrat, des cadres comme Wahbi Khazri et Romain Hamouma ont déjà quitté le club comme tout Arnaud Nordin. Stéphanois le plus décisif lors de la saison écoulée, Denis Bouanga devrait également quitter l’ ASSE.

Interrogé par le journal Le Progrès, Loïc Perrin a annoncé d’autres départs. Le coordinateur sportif des Verts a confirmé avoir reçu quelques propositions. « Dans le sens des départs, on a reçu trois offres concrètes. C’est possible que certains s’en aillent prochainement. Après, notre atout, c’est qu’on n’a pas le couteau sous la gorge pour vendre », a lâché le responsable stéphanois au journal régional. Lequel a confirmé ces dernières les velléités de départ de Mahdi Camara.