ASSE : Révélations fracassantes sur l'échec de la vente de Sainté

Publié par Ange A. le 09 juillet 2022 à 22:55

ASSE : Romain Molina a lâché d’énormes confidences sur la vente avortée de l’AS Saint-Étienne par l’Américain David Blitzer.

ASSE : Les dessous de la vente ratée de Saint-Étienne

David Blizter ne sera pas le nouveau propriétaire de l’AS Saint-Étienne. Les négociations entre l’homme d’affaires américain et les dirigeants de l’ ASSE au sujet du rachat de Saint-Étienne n’ont pas abouti. Intéressé par les Verts, l’homme d’affaires américain avait revu son offre de rachat à la baisse suite à la relégation du club ligérien en Ligue 2. Une proposition déboutée par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les co-présidents de Sainté. Selon Romain Molina, les deux hommes ne seraient pas étrangers à l’échec de cette vente. Le journaliste assure même que les dirigeants stéphanois ont expressément fait capoter le deal avec l’entrepreneur américain. Ils seraient convaincus que le club va reprendre de la valeur une fois qu’il sera de retour en Ligue 1.

Le projet de rachat de Blitzer plombé par Romeyer

« Bravo aux dirigeants de l’ ASSE qui font encore foirer un rachat ! Ils sont persuadés de remonter immédiatement, et que leur club vaut plein d’argent [pour eux] », révèle Romain Molina qui assure que Roland Romeyer aurait tenu d’autres propos désobligeants. « Si le groupe Blitzer communique sur ce qui s’est vraiment passé, je ne vois pas comment les dirigeants peuvent rester en poste. C’est trop insultant. Mais comme dirait Romeyer :"On va gagner trois matchs, et les fans vont nous sucer à nouveau." Voilà comment on vous traite », a confié la source sur son compte Twitter.

Ces révélations vont davantage envenimer les rapports entre les supporters de l’AS Saint-Étienne et leurs dirigeants. Ils exigent le retrait du duo Caïazzo-Romeyer depuis quelques saisons. Mais jusqu’ici, aucun candidat au rachat de Saint-Étienne n’a réussi à déboulonner les deux hommes. Lesquels semblent partis pour conserver pendant longtemps encore la tête du club, au grand dam des fans des Verts.