PSG Mercato : Un club de Ligue 1 inflige un terrible coup à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 11 juillet 2022 à 13:45

PSG Mercato : Alors que Luis Campos s’active sur des pistes prometteuses, le Paris SG pourrait perdre l'un de ses jeunes au profit d’un autre club de Ligue 1.

PSG Mercato : Une pépite s’apprête à filer entre les mains du Paris SG

« Je m'entraînais tous les jours avec des stars mondiales, mais jouer des matchs est aussi important. J’ai beaucoup appris de ces joueurs, mais je viens d'avoir 19 ans, donc je pense que je devais franchir cette étape pour me développer. » Après Xavi Simons, qui a rejoint le PSV Eindhoven, le Paris Saint-Germain s’apprête à perdre l’un autre de ses jeunes joueurs. En effet, Wilson Odobert devrait quitter le club. Très courtisé, l’attaquant de 17 ans a refusé la proposition de prolongation de la direction parisienne et devrait signer son premier contrat professionnel avec un autre club de Ligue 1.

PSG Mercato : Troyes avant Man City pour Wilson Odobert ?

Le Paris Saint-Germain va donc perdre l'un de ses jeunes éléments les plus talentueux. En fin de contrat aspirant le 30 juin dernier, Wilson Odobert ne poursuivra pas avec son club formateur et va s’engager prochainement avec l’ES Troyes AC. D’après les informations du média Goal, Odobert va passer sa visite médicale cette semaine avant de parapher son premier contrat professionnel avec l’ESTAC. Un choix qui s’explique pour deux raisons.

D’abord parce que le club de l’Aube lui a promis de faire partie du groupe pro au quotidien durant la saiso, mais aussi parce que Troyes appartient au City Football Group, avec Manchester City en haut de la pyramide. Avant de rêver du cador anglais, le natif de Meaux va faire ses preuves en Ligue 1. Suivi par l’AS Roma, le Borussia Mönchengladbach et le FC Bruges, il va donc s’engager avec Troyes. Une mauvaise nouvelle pour les Rouge et Bleu, qui perdent encore l’une de ses pépites les plus prometteuses.