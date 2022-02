PSG Mercato : Xavi Simons, Barça, l’incroyable manoeuvre de Messi

Publié par JEAN-LUC D le 04 février 2022 à 03:14

En fin de contrat au PSG, Xavi Simons est annoncé dans les plans du Barça. Lionel Messi se serait mêlé de l’avenir de son jeune coéquipier.

Messi aurait déconseillé Xavi Simons au Barça

Débarqué en juillet 2019, Xavi Simons arrive au bout de son aventure avec le Paris Saint-Germain. Désireux d’évoluer au haut niveau, le milieu de terrain de 18 ans n’a pas prolongé son bail en faveur du club de la capitale puisqu’une présence permanente ne peut pas lui être garantie dans l’équipe A des Rouge et Bleu.

Libre le 30 juin prochain, l’international espoir néerlandais pourrait donc quitter le PSG à l’issue de la saison. Toujours intéressé par son ancienne pépite, le club espagnol aimerait le récupérer dans les mois à venir. Mais d’après les informations du journal El Nacional, Lionel Messi aurait déconseillé à Xavi Hernandez de recruter le jeune homme.

Le média catalan explique que lors d’un dîner avec l’entraîneur du FC Barcelone, l’attaquant du Paris SG aurait fait comprendre à son ancien coéquipier que Simons n’a pas vraiment progressé, aussi bien sportivement qu’humainement. Messi aurait notamment indiqué à Xavi que le natif d’Amsterdam manque d’humilité et s’estime plus fort qu’il ne l’est.

« Ce manque d’humilité l’a conduit, à l’époque, à commettre l’erreur de quitter le Barça et c’est la même qui fait désormais des ravages sur le PSG », rapporte la publication ibérique. En négociations avec le PSG en vue d’une prolongation, le compatriote de Georginio Wijnaldum ne manque pas de prétendants.

PSG Mercato : Un prétendant ne lâche pas Simons

En effet, le Daily Record assure que les Glasgow Rangers continuent de surveiller la situation de Xavi Simons. Après avoir échoué de convaincre le Paris Saint-Germain de le laisser filer durant le mercato hivernal, le club écossais serait d’ores et déjà prêt à lancer une nouvelle offensive si les discussions pour son renouvellement n’aboutissent pas.

D’ailleurs, le tabloïd britannique précise que l’ancien club entraîné par Steven Gerrard serait le plus avancé et le plus intéressé à l'idée de faire venir le protégé de Mauricio Pochettino. Toutefois, le Paris Saint-Germain veut tout mettre en oeuvre afin de convaincre Xavi Simons de parapher un nouvel engagement, mais le joueur fait de son temps de jeu sa principale condition pour signer. Une exigence que son agent Mino Raiola aurait pris le soin de bien signifier aux dirigeants parisiens.

Affaire à suivre donc…