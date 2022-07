PSG Mercato : C’est confirmé, Campos prépare une révolution à 161M€

Publié par JEAN-LUC D le 11 juillet 2022 à 19:45

PSG Mercato : Nommé à la place de Leonardo, le Conseiller Football du Paris SG, Luis Campos, a déjà programmé une énorme révolution dans la capitale.

PSG Mercato : Luis Campos délivre des tickets de sortie à 11 joueurs

Après l’arrivée de Vitinha, le Paris Saint-Germain attend d’autres renforts sur ce mercato estival. Mais l’autre priorité estivale de Luis Campos consiste à dégraisser l’effectif de Christophe Galtier, qui a déjà annoncé la couleur sur le sujet lors de sa présentation officielle.

« Il n’y a pas de grandes performances sans des joueurs heureux. Pour qu’ils soient heureux, je pense que l’effectif doit être réduit. On en a parlé avec la direction. On ne peut pas avoir dans le vestiaire des joueurs qui ne jouent pas. Quand vous ne jouez pas, vous êtes malheureux. On va faire en sorte de travailler pour avoir la bonne taille de l’effectif », a prévenu le nouvel entraîneur du PSG devant la presse.

D’après les informations du quotidien Le Parisien, les dirigeants ont entendu le message du successeur de Mauricio Pochettino. Luis Campos et Antero Henrique auraient dans cette optique dressé une liste de onze joueurs à vendre cet été. En effet, le journal régional explique qu’après les départs d'Alphonse Areola (West Ham), Marcin Bulka (OGC Nice), Xavi Simons (PSV) et Colin Dagba (Strasbourg), d’autres éléments du contingent parisien vont être invités à plier bagage dans les prochaines semaines.

Il s’agit notamment de : Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Leandro Paredes, Danilo Pereira, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Éric Junior Dina Ebimbe, Julian Draxler et Mauro Icardi. Une équipe entière dont la valeur marchande est estimée à 161 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Pour leur prouver qu’il ne rigole pas, le nouvel homme fort des Rouge et Bleu a pris une décision fracassante à l’endroit de tous les indésirables.

PSG Mercato : Luis Campos ne rigole pas, la preuve tombe !

Pour tirer le groupe vers le haut et obtenir une ambiance sereine pour progresser, Luis Campos et Antero Henrique veulent absolument passer un énorme coup de balai au sein de l’effectif actuel du Paris Saint-Germain. Et si certains joueurs concernés s’obstinent à s’accrocher à leurs contrats, la nouvelle direction sportive a décidé de les écarter de la tournée estivale au Japon. D’après Foot Mercato, ils seront 7 à 8 à rester à Paris.

« Ce sera l’occasion de découvrir les premiers choix stratégiques de la direction sportive. Car justement, selon nos informations, plusieurs joueurs, au moins 7 ou 8, ne seront pas conviés à cette tournée japonaise, dont Layvin Kurzawa », explique le portail sportif.