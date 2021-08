OGC Nice mercato : Layvin Kurzawa dans le viseur des Aiglons

Publié par Thomas le 10 août 2021 à 18:35

Alors que tous les regards se tournent sur l’arrivée de Lionel Messi qui fait figure de signature historique, le Paris Saint-Germain continue son opération dégraissage. Il est proche de se débarrasser d’un dossier très épineux, celui du latéral gauche français Layvin Kurzawa, qui voit le retour de blessure de Juan Bernat comme annonciateur de baisse de temps de jeu. S’il était un temps question d’un transfert vers la Turquie et Galatasaray, c’est finalement vers l’OGC Nice que pourrait rebondir le joueur de 28 ans. Selon le journaliste Mohamed Toubache-Ter, la direction du Gym s’activerait en interne pour enrôler le défenseur, à trois ans de la fin de son contrat au PSG.

OGC Nice Mercato : Layvin Kurzawa contacté par le board niçois

Les Parisiens forcent le départ de leurs indésirables. Si le dégraissage était primordial il y a quelque temps, il est désormais obligatoire après l’arrivée aussi historique qu’inattendue de la star argentine Leo Messi. La direction du Paris Saint-Germain s’était retrouvée au début de l’été avec de nombreux indésirables, notamment des gardiens (le club en comptait un moment 10 !). Le club francilien avait enregistré le prêt d’Alphonse Areola à West Ham, celui de Garissone Innocent à Vannes (N2) et plus récemment celui de Marcin Bulka à Nice. Les Aiglons justement, s’apprêtent à récidiver, en demandant cette fois-ci le transfert de Layvin Kurzawa, sous contrat jusqu’en 2024 au PSG.

Christophe Galtier apprécierait le profil offensif de l’arrière gauche de 28 ans, et aimerait le mettre en concurrence avec Hassane Kamara et le jeune Melvin Bard. Les dirigeants niçois pourraient enrôler Kurzawa sous la forme d’un prêt, afin de réduire les coût (le joueur est estimé à 12 millions d’euros selon Transfermarkt), ce qui arrangeraient Paris et Leonardo, qui souhaitent se délester au plus vite de nombreux joueurs. Ce serait la 7e recrue de taille pour l’OGC Nice, après entre autres les Néerlandais Justin Kluivert et Calvin Stengs, et les milieux Mario Lemina et Pablo Rosario.