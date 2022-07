FC Nantes Mercato : C'est fait, le FCN acte une belle signature !

Publié par Thomas le 12 juillet 2022 à 14:52

FC Nantes Mercato : À la recherche de renforts offensifs depuis plusieurs semaines, le FCN a officialisé ce mardi une arrivée en provenance de Nice.

FC Nantes Mercato : Evann Guessand débarque au FCN

Le mercato est bel et bien lancé du côté du FC Nantes. Avec les départs de Randal Kolo Muani (Francfort), Jean-Kevin Augustin (FC Bâle) et le futur transfert de Moses Simon, la direction Jaune et Vert se cherchait de nouveaux renforts offensifs, dans l’optique notamment de disputer la Ligue Europa cette saison. Après de multiples pistes en Europe, le FCN a officialisé ce mardi une première arrivée dans ce secteur.

Comme l’a annoncé l’OGC Nice sur son compte Twitter, le Gym et le FC Nantes ont trouvé un accord pour le prêt d’Evann Guessand, pour la saison 2022-2023. Un transfert d’une saison sans option d’achat, qui permet aux Aiglons de dégraisser leur effectif et aux Nantais de renforcer l’un de leur secteur les moins fourni gratuitement. " En quête de temps de jeu, l’attaquant disputera la prochaine saison sur les bords de l’Erdre. Le natif d’Ajaccio entend poursuivre sa progression chez le dernier 9e du championnat ", a communiqué le club azuréen. Un temps dans les plans de l’ ASSE, Evann Guessand a finalement choisi de parfaire sa progression à la Beaujoire. La saison passée, le joueur de 21 ans a pris part à 20 rencontres de Ligue 1 pour 1 but et 2 passes décisives.

FC Nantes Mercato : Un grand buteur toujours attendu chez les Canaris

Malgré la signature de Guessand, Waldemar Kita remue ciel et terre pour trouver un nouveau serial buteur, capable de faire oublier le très bon Kolo Muani. Si le président franco-polonais songeait un temps à Arkadiusz Milik, d’autres pistes ont depuis pris plus de l'ampleur chez les vainqueurs de la Coupe de France. Visé par Lille, Nice et Mönchengladbach, Denis Bouanga fait également l’objet d’une cour accrue de la part des dirigeants nantais. À un an de la fin de son contrat à l’ ASSE, le Gabonais devrait rapidement trouver un nouveau point de chute après une saison plutôt convaincante. Antoine Kombouaré et les siens visent toujours Hwang Ui-jo des Girondins de Bordeaux. Le Sud-Coréen est lui aussi en instance de départ au FCGB et ne manque pas d’offre à l’international.