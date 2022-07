Stade Rennais Mercato : ASSE, un crack signe aujourd'hui au SRFC

Publié par Thomas le 13 juillet 2022 à 12:28

Stade Rennais Mercato : En attendant l'arrivée d'un défenseur central, le SRFC va boucler ce mercredi un coup superbe à l' ASSE.

Stade Rennais Mercato : Un joyau de l’ ASSE rejoint le SRFC

Alors que tous les regards sont tournés sur la défense centrale, où plusieurs arrivées sont attendues, le SRFC s’apprête à enrôler un milieu de terrain prometteur, du côté de l’AS Saint-Étienne. Après Lucas Gourna-Douath, qui rejoindra dans les prochaines heures le RB Salzbourg en Autriche, le club ligérien a vu l’un de ses meilleurs espoirs de l’entrejeu, tomber d’accord avec le Stade Rennais.

Comme annoncé par plusieurs médias, le milieu Victor Petit est en passe de signer chez les Rouge et Noir. Considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs talents du centre de formation stéphanois, le capitaine de la réserve va passer sa visite médicale ce mercredi au SRFC, puis signer son contrat dans la foulée.

Une superbe opération bouclée par le Stade Rennais, une moins bonne pour l’ ASSE, qui, en plus de Gourna-Douath, perd un nouvel espoir au milieu de terrain. Le joueur de 21 ans, en fin de contrat cet été, n’était pas tombé d’accord avec la direction stéphanoise pour une extension de contrat annonce Saber Desfarges, au grand dam de Laurent Batlles, qui comptait l’intégrer dans le groupe pro la saison prochaine. Avec la réserve, Victor Petit a disputé la saison passée 17 rencontres pour 2 buts inscrits.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC menacé par Naples pour Kim Min-jae

Bien avancé depuis plusieurs semaines pour recruter Kim Min-jae, le SRFC pourrait se voir couper la route par Naples, qui se cherche un nouveau défenseur pour remplacer Kalidou Koulibaly. Le défenseur sénégalais, sur le point de rejoindre Chelsea, pourrait être remplacé par le roc du Fenerbahçe. Malgré un accord trouvé entre le joueur et les Rouge et Noir, le deal n’est toujours pas bouclé à cause de détails financiers entre le club turc et Rennes. Face à ces tergiversations, Sky Sports annonce que les Azzurri ont lancé l’offensive pour recruter le joueur de 25 ans, également visé par l’ OM.