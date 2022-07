Chelsea Mercato : Un cador de Serie A va s'engager avec les Blues

Publié par Anthony le 13 juillet 2022 à 03:15

Chelsea Mercato : En quête de nouveaux joueurs pour combler les départs, les Blues sont tout proche de signer un roc en défense

Chelsea Mercato : Kalidou Koulibaly est tout proche

En attendant l'officialisation de Raheem Sterling en provenance de Manchester City, les Blues sont sur le point de faire jackpot en signant Kalidou Koulibaly en provenance de Naples. Selon Fabrice Hawkins, le capitaine de la sélection sénégalaise est sur le point de signer un contrat de 3 ans pour un transfert de 40 millions d'euros. Recruter pour palier le départ d'Andreas Christensen et Antonio Rudiger, c'était Matthijs De Ligt qui était souhaité avant que ce dernier montre des signes de préférences pour le Bayern Munich.

L'un des meilleurs défenseurs de Serie A voir du monde s'apprête une nouvelle fois à changer de championnat. L'ancien joueur du FC Metz a brillé au Napoli, rejoint en 2014. Il a été élu trois fois meilleur défenseur du championnat en 2017, 2018 et 2019 et a obtenu trois titres de vice-champion d'Italie ainsi qu'une coupe d'Italie en 2020. Il était l'un des pilliers de son équipe avec plus de 317 apparitions. Courtisé par la Juventus, Naples a préféré marchander avec un club non-italien pour ne pas aider ses concurrents.

Chelsea Mercato : Un mercato de rêve qui traîne en longueur

Annoncé sur de nombreux joueurs, Chelsea n'a toujours pas recruté cet été. Alors que l'équipe est en pleine reconstruction depuis l'arrivé du nouveau président, de nombreux joueurs sont attendus, mais les transferts traînent en longueur. Alors, Kalidou Koulibaly pourrait être la première recrue estivale des Blues si l'officialisation de Raheem Sterling continue de traîner. Si tout se déroule comme prévu, Nathan Aké devrait lui aussi faire son arrivé dans les jours à venir.

Chelsea était annoncé dans les dossiers de nombreuses stars de la planète football. Avec Neymar et Cristiano Ronaldo, le club londonien était prêt à faire des folies bien que Thomas Tuchel n'était pas emballé à ce sujet-là. Attendu aussi du côté du FC Barcelone, au coeur d'un échange avec Frenkie De Jong, il n'en est pour l'instant rien, car le joueur voudrait rester en Catalogne.