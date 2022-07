LOSC Mercato : 5 M€, le transfert d'un défenseur est imminent

Publié par ALEXIS le 14 juillet 2022 à 02:15

LOSC Mercato : Après Sven Botman et Zeki Celik, un défenseur en difficulté la saison dernière va quitter Lille OSC. Son transfert en Italie est imminent !

LOSC Mercato : Accord total avec Salernitana pour Domagoj Bradaric

Le LOSC a transféré Sven Botman et Zeki Celik cet été, respectivement à Newcastle United et à l’AS Rome. D’autres joueurs du club nordiste sont en instance de transfert, notamment Renato Sanches, courtisé par le PSG, l’AC Milan et Arsenal. Après trois saisons à Lille OSC, Domagoj Bradaric est aussi sur le départ. L’US Salernitana, qui courtise l’arrière latéral gauche depuis des semaines, est sur le point de l'enrôler. Selon les informations de Tuttomercatoweb, le LOSC et le club italien ont pratiquement trouvé un accord pour l’international croate (4 sélections). L’accord porterait sur une indemnité d’environ 5 millions d’euros, plus des bonus et un pourcentage sur une éventuelle future vente du défenseur de 22 ans.

Sous contrat dans le Nord jusqu’à fin juin 2024, Domagoj Bradaric vaut 3,5 M€ sur le marché des transferts, selon l’estimation de Transfermarkt. Pour rappel, les Dogues l’avait recruté à HNK Hajduk Split (en Croatie) en juillet 2019 contre un chèque de 6,5 M€. Ayant contribué au titre de Champion de France remporté en 2020-2021 sous ordres de Christophe Galtier, Domagoj Bradaric a perdu sa place avec Jocelyn Gourvennec. La saison dernière, il n’avait disputé que 12 matchs en Ligue 1 pour seulement 2 titularisations.

Jonathan David dans le viseur du Bayern Munich

Meilleur buteur du LOSC et 3e meilleur buteur de la Ligue 1, avec 15 buts en 37 matchs disputés la saison dernière, Jonathan David est aussi très convoité. Arsenal, Newcastle United et l'AC Milan sont sur les rangs depuis des mois pour tenter de le recruter. Ces dernières semaines, le Bayern Munich a mis une croix devant le nom de l'international canadien (30 sélections, 20 buts). Il est sur la short list du club bavarois pour remplacer Robert Lewandowski sur le départ cet été. L'avant-centre des Dogues va-t-il rester à Lille où son contrat est valide jusqu'en 2025 ou sera-t-il transféré avant le 31 aout, date de la fermeture du mercato estival ? À suivre...