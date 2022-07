Stade Rennais Mercato : C'est fait, le SRFC boucle un transfert offensif

Publié par Anthony le 15 juillet 2022 à 14:05

Stade Rennais Mercato : En attendant l'arrivée de Kim Min-jae, le SRFC a officialisé ce vendredi le transfert d'un attaquant prometteur.

Stade Rennais Mercato : Junior Kadile quitte le SRFC et rejoint le Portugal

Le Stade Rennais a officialisé le prêt de Junior Kadile au club portugais FC Famalicão ce vendredi. Après 6 mois passés au Portugal la saison dernière, l'attaquant de 19 ans y retourne pour un an en prêt avec option d'achat. En manque de temps de jeu la saison passée, le joueur n'avait joué qu'un seul match avec les professionnels, c'était en janvier contre Nancy en Coupe de France. Kadile avait par la suite été prêté chez les Famalicenses, où il avait fait ses premiers pas en championnat.

Après des premiers pas timides dans l'élite, le Rennais essaiera d'obtenir plus de temps de jeu et s'imposer dans l'équipe de Rui Pedro Silva. La saison dernière, il n'a joué que 4 petits matchs totalisant seulement 38 minutes de jeu avec le club portugais mais cela n'a pas empêché d'y inscrire un but lors de son 3ème match. Evoluant normalement avec l'équipe B du SRFC en N3, Kadile a joué 13 matchs et a inscrit 3 buts et une passe décisive et a aidé son club à être promu en N2.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC va boucler l'arrivée de Kim Min-jae

Après le départ de Junior Kadile, le Stade Rennais voudrait recruter un défenseur pour combler le départ de Nayef Aguerd. Pour ce faire, Florian Maurice a fait de Kim Min-jae sa priorité dans ce mercato estival. Le défenseur central du Fenerbahçe devrait rejoindre le SRFC cet été. Un accord a été trouvé entre les deux clubs et le joueur ce jeudi comme le confirme Benjamin Quarez sur Twitter. Une clause libératoire de 18 millions d'euros payée avant les concurrents Naples a notamment permis à l'équipe de Bruno Genesio d'obtenir l'arrivée du Sud-coréen de 25 ans. En parallèle, Rennes travaille sur la signature du joyau brésilien Morato, sous contrat avec le Benfica Lisbonne, en défense centrale.