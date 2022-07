Stade Rennais Mercato : C'est fait, une énorme recrue arrive au SRFC

Publié par Thomas le 15 juillet 2022 à 10:24

Stade Rennais Mercato : Après des semaines de revirements, le SRFC s'apprête enfin à accueillir sa deuxième recrue de l'été après Steve Mandanda.

Stade Rennais Mercato : Un roc en défense débarque au SRFC

Les supporters Rouge et Noir peuvent souffler, le SRFC va enfin accueillir une nouvelle venue en défense et pas des moindres. Très impacté par le départ de Nayef Aguerd vers West Ham en début de mercato, le club breton multipliait ses pistes partout en Europe pour renforcer un secteur de jeu déjà peu fourni la saison passée. Malgré des intérêts réels pour des joueurs comme Jason Denayer (ex-OL) ou encore Abdou Diallo (PSG), Florian Maurice faisait du Sud-coréen Kim Min-jae sa priorité estivale.

Longtemps mis en concurrence avec l’ OM et Naples sur le dossier, le Stade Rennais est finalement parvenu à convaincre à la fois le joueur mais aussi son club du Fenerbahçe, pourtant très dur en négociations. Comme le confirme Benjamin Quarez sur Twitter, un accord aurait été trouvé entre toutes les parties ce jeudi soir, de quoi entrevoir une officialisation dans les jours à venir. Kim Min-jae serait même à Paris actuellement d’après plusieurs sources proches du SRFC. Un super coup des Rennais qui ont pour ce faire, dû payer la clause libératoire du défenseur, à savoir 18 millions d’euros en une fois. Malgré une offensive tardive de Naples, qui aura donné quelques sueurs froides aux fans bretons, le joueur de 25 ans n’a jamais flanché et rejoindra bien l’équipe de Bruno Genesio.

Stade Rennais Mercato : Rennes se concentre sur Morato pour épauler Min-jae

L’arrivée de Kim Min-jae enfin actée, le SRFC peut aborder plus sereinement le marché des transferts et compte débusquer une doublure jeune au Sud-coréen. Comme le révèle Fabrizio Romano, la piste la plus chaude à ce poste se nomme Morato, sensation brésilienne évoluant dans les rangs du Benfica Lisbonne. Après une première offre de 10 millions d’euros + 3 millions en bonus refusée par le club portugais, Rennes poursuit ses négociations pour enrôler le gaucher de 21 ans et devrait prochainement accélérer sur le dossier. D’après Ouest France, sa venue serait en très bonne voie et refermerait définitivement le chantier entrepri par le club cet été en défense centrale.