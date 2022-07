LOSC Mercato : Excellente nouvelle pour la succession de Sanches

Publié par Ange A. le 17 juillet 2022 à 03:15

LOSC Mercato : Le Lille OSC aurait un concurrent en moins sur une piste menant à un milieu de terrain évoluant en Ligue 2.

LOSC Mercato : Le successeur de Sanches déniché en Ligue 2

Les départs s’enchaînent au Lille OSC. Le LOSC a déjà enregistré les ventes de Sven Botman, Zeki Celik et celui de Domagoj Bradaric. À un an de l’expiration de son contrat, Renato Sanches devrait également quitter le club nordiste cet été. Le milieu portugais est annoncé proche du Paris Saint-Germain. Il pourrait y retrouver le duo composé de Christophe Galtier et de Luis Campos intronisé cet été. En coulisse, la direction du club nordiste s’active pour assurer la succession de Sanches. Le champion de France 2021 lorgnerait notamment en Ligue 2. Le nom de Jessy Deminguet est associé à Lille. Dans ce dossier, les Dogues ne devront pas composer avec la concurrence du RC Lens.

Le RC Lens hors de couse pour Deminguet

Le journal La Voix du Nord assure que le Racing Club de Lens ne s’intéresse pas à Jessy Deminguet. Selon la publication régionale, le rival historique du Lille OSC dispose d’un effectif conséquent et ne souhaite plus recruter dans ce secteur. Lens pas en course pour Jessy Deminguet, cela constitue une bonne nouvelle pour le Lille OSC. Le LOSC devra néanmoins composer avec la concurrence d’autres écuries de Ligue 1. Le RC Strasbourg s’intéresserait notamment au capitaine du SM Caen.

Après une belle saison en Ligue 2, le milieu âgé de 24 ans souhaite quitter Caen pour évoluer dans l’élite. Il a inscrit 6 buts et délivré 9 passes décisives en 34 matchs de championnat. Le Stade Malherbe de Caen a d’ailleurs déjà anticipé le départ de son capitaine. Le club de Ligue 2 a bouclé la signature de Bilal Brahimi, arrivé en provenance de Dunkerque cet été. Transfermarkt estime la valeur marchande de Deminguet à 3 millions d’euros.