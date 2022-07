LOSC Mercato : Le RC Lens va plomber la succession de Sanches

Publié par Ange A. le 14 juillet 2022 à 07:20

LOSC Mercato : Comme le Lille OSC, le RC Lens s’intéresse à une pépite de Ligue 2 pour renforcer son milieu de terrain cet été.

LOSC Mercato : Un mauvais tour du RC Lens se confirme

À un an de l’expiration de son contrat, Renato Sanches est plus que jamais partant au Lille OSC. Un temps annoncé à l’AC Milan, le milieu portugais devrait rejoindre le Paris Saint-Germain. À Paris, il retrouverait son ancien coach Christophe Galtier et Luis Campos, l’ancien conseiller sportif du LOSC. Alors que le transfert de Sanches se profile, le club nordiste a coché le nom d’une pépite de Ligue 2 pour assurer sa succession. Lille s’intéresse à Jessy Deminguet, sur le départ au Stade Malherbe de Caen. Le capitaine du SM Caen souhaite évoluer en Ligue 1 après une belle saison en Ligue 2. Le milieu âgé de 24 ans a inscrit 6 buts et délivré 9 passes décisives en 34 matchs de championnat. Comme Lille, le Racing Club de Lens ne serait pas insensible aux prouesses de Deminguet.

Trois clubs de Ligue 1 à la lutte pour Jessy Deminguet

Ouest France confirme un intérêt du RC Lens pour Jessy Deminguet. Les Sang et or viennent d’enregistrer le départ de Cheick Doucouré à Crystal Palace. Alors que Seko Fofana est également annoncé sur le départ, le RC Lens souhaite donc boucler une belle signature au milieu de terrain. Outre le Racing, le RC Strasbourg s’intéresse également au profil du milieu de Caen. Une mauvaise nouvelle pour le Lille OSC qui devra trouver des arguments pour signer ce renfort pour son entrejeu.

Cette concurrence constitue en revanche une belle opportunité pour le pensionnaire de Ligue 2. Le club normand est disposé à laisser filer sa pépite à qu’il ne reste plus qu’un an de contrat. Caen a d’ailleurs déjà anticipé son départ en bouclant la signature de Bilal Brahimi, arrivé en provenance de Dunkerque cet été.