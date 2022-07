ASSE : Loïc Perrin lâche une bombe pour la suite du mercato

Publié par Ange A. le 17 juillet 2022 à 07:15

ASSE Mercato : Coordinateur sportif de l’AS Saint-Étienne, Loïc Perrin s’est prononcé sur la suite du mercato estival des Verts.

ASSE Mercato : Loïc Perrin annonce la couleur pour la suite

Pensionnaire de Ligue 2 cette saison, l’AS Saint-Étienne ne compte jusqu’ici que trois recrues. Anthony Briançon, Jimmy Giraudon et Dylan Chambost ont rejoint l’ ASSE gratuitement cet été. Le dernier cité devrait rester sur le flanc pendant un moment. Le milieu offensif a été blessé à l’avant-bras lors du dernier match amical contre Grenoble. Comme l’avait indiqué Loïc Perrin, la priorité des Verts durant ce mercato sera de recruter un nouvel attaquant. Le club ligérien doit composer les nombreux départs enregistrés dans ce secteur de jeu. En fin de contrat, Wahbi Khazri, Arnaud Nordin et Romain Hamouma ont quitté le Forez en tant que joueurs libres. Les Verts viennent d’empocher un joli chèque suite au transfert de Lucas Gourna-Douath à Salzburg. La vente du prometteur du milieu stéphanois a rapporté 15 millions d’euros aux Verts. D’autres ventes ne sont pas à exclure comme l’annonce Loïc Perrin.

Des départs attendus à Saint-Étienne

« Aujourd’hui, je participe au recrutement des joueurs et à chaque fois que j’en appelle un, le joueur n’est jamais insensible au club et à l’histoire de Saint-Étienne. Donc aujourd’hui c’est une vraie force dans le processus de recrutement. Il y a eu pas mal de changements dans l’équipe, il va y en avoir encore. Il y avait 14 joueurs en fin de contrat, et il va y avoir des départs d’ici la fin du mercato qui aura lieu le 1er septembre », a prévenu le responsable stéphanois interrogé sur "Les Informés du Tour".

Stéphanois le plus décisif de la saison écoulée, Denis Bouanga pourrait notamment quitter l’AS Saint-Étienne. L’ailier gabonais est courtisé par des clubs de Ligue 1 et à l’étranger. Un départ de Bouanga cet été est d’autant plus possible qu’il ne dispose plus qu’un an de contrat à l’ ASSE. À défaut de le laisser libre dans un an, le club devrait vendre son attaquant international.