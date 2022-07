ASSE Mercato : Officiel, Saint-Etienne acte une énorme opération

Publié par Thomas le 13 juillet 2022 à 14:58

ASSE Mercato : En attendant l'arrivée d'un attaquant, l'AS Saint-Étienne a officialisé ce mercredi un transfert important au milieu de terrain.

ASSE Mercato : Lucas Gourna-Douath quitte l’AS Saint-Étienne

Dans les tuyaux depuis quelques jours, le départ du milieu Lucas Gourna-Douath de l’AS Saint-Étienne a été officialisé ce mercredi. Sur son compte Twitter, le prodige de 18 ans a fait ses adieux à son club formateur où il était arrivé en 2018 en provenance de l’US Torcy. " Merci à tous ceux qui m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Mes éducateurs, les gens au club, le staff, mes entraîneurs, mes coéquipiers... Merci au club de m'avoir donné la chance de vivre mon rêve. Je ne vous oublierai jamais ", a écrit Gourna-Douath dans un tweet intitulé Un enfant du club.

Un départ à la fois douloureux pour les Verts, quoique très lucratif, puisque l’ ASSE touchera une indemnité de 15 millions d’euros de la part du RB Salzbourg, ainsi qu’un pourcentage à la revente. Une vente nécessaire, qui permettra à l’AS Saint-Étienne de ressortir la tête de l’eau économiquement, notamment en vue de la prochaine saison. Joueur le plus cher issu d’un club de Ligue 2, le milieu français devient également la recrue la plus chère du club autrichien, réputé pour sa formation de jeunes talents.

ASSE Mercato : 15 millions d'euros pour recruter cet été

En grande difficulté financière depuis la pandémie et toujours dans l’attente d’une vente salvatrice, l’AS Saint-Étienne se montre timide sur le marché des transferts. Avec en prime, une relégation en deuxième division, les Verts disposent cet été de moyens modestes et accusent en parallèle plusieurs gros départs. Loïc Perrin et son équipe travaillent notamment d’arrache-pied pour renforcer le secteur offensif et pourrait bien dégoter quelques jolis coups grâce à la vente de Gourna-Douath.

Si Nicolas De Préville fait partie des joueurs ciblés par la direction ligérienne, Saint-Etienne se penche également sur des profils jeunes et prometteurs. En parallèle, Laurent Batlles fait le forcing pour boucler les arrivées de ses anciens hommes forts du milieu à Troyes, Tristan Dingomé et Florian Tardieu.