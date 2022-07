ASSE Mercato : Sainté en passe de boucler de grosses signatures !

Publié par Thomas le 18 juillet 2022 à 08:43

ASSE Mercato : Plutôt discrète depuis quelques semaines dans le sens des arrivées, l'AS Saint-Etienne devrait rectifier le tir ces prochains jours.

ASSE Mercato : Plusieurs signatures attendues cette semaine

Ambitieux en début de mercato, avec les signatures coup sur coup de Dylan Chambost, Jimmy Giraudon et Anthony Briançon, Saint-Etienne a connu plusieurs semaines d’accalmie, se focalisant notamment sur les ventes de joueurs. Déjà impacté par le départ libre d’une dizaine de joueurs mais aussi du récent transfert de Lucas Gourna-Douath (RB Salzbourg) pour 15 millions d’euros, le club ligérien doit se reconstruire au plus vite et devrait s’activer cette semaine.

D’après Mohamed Toubache-Ter, plusieurs arrivées devraient être finalisées dans les prochains jours. " Oui des dossiers (arrivées) doivent se finaliser en milieu de semaine, normalement ! ", a indiqué l’ancien responsable communication du SCO d’Angers sur Twitter. Une superbe nouvelle pour les supporters stéphanois qui, à force de voir plusieurs cadres s’en aller, commençaient à juste titre à s’inquiéter pour la prochaine saison. Dans l’optique de rapidement retrouver l’élite avec un groupe compétitif, l’ ASSE devrait notamment se renforcer en attaque ces prochains jours.

ASSE Mercato : Plusieurs attaquants et un milieu de l’ESTAC en approche

Après l’échec dans le dossier Ibrahim Sissoko, finalement transféré au FC Sochaux, les Verts travaillent d’arrache-pied pour recruter au moins deux avant-centres compétitifs. Si la piste Nicolas De Préville était un temps dans les tuyaux, après que le joueur ait indiqué à son agent vouloir rejoindre l’ ASSE, Loïc Perrin et son équipe ont finalement décliné cette proposition. Si peu d’indices circulent concernant les pistes ligériennes en attaque, un nom ressort avec insistance ces derniers jours, Mathieu Cafaro. L’ancien milieu offensif du Stade de Reims intéresse grandement la cellule de recrutement de l’AS Saint-Etienne et pourrait débarquer dans les prochains jours.

Au milieu de terrain, Laurent Batlles serait sur le point de récupérer un 3e joueur de l’ES Troyes AC, en la personne de Florian Tardieu. Le joueur de 30 ans, sous contrat jusqu’en 2024 à l’ESTAC, aurait donné son feu vert à l’ ASSE pour une arrivée cet été. Priorité de Loïc Perrin pour remplacer Gourna-Douath, le taulier troyen devrait également poser ses valises dans la Loire ces prochains jours. Titulaire indiscutable sous les ordres de Bruno Irles, Tardieu viendra ainsi apporter son expérience dans l’entrejeu et permettra de soulager l’effectif stéphanois, qui vient d’apprendre la blessure de sa recrue Dylan Chambost pour 2 mois.