ASSE Mercato : Les raisons d'un raté en attaque dévoilées

Publié par Ange A. le 11 juillet 2022 à 08:05

ASSE Mercato : Courtisé par l’AS Saint-Étienne, un prolifique buteur de Ligue 2 s’est engagé chez un rival. Il a justifié son choix.

ASSE Mercato : Un buteur de Ligue 2 échappe à Saint-Étienne

Avec les départs enregistrés en attaque, l’AS Saint-Étienne a fait du recrutement d’un nouveau buteur sa priorité de l’été. En fin de contrat, Wahbi Khazri, Arnaud Nordin et Romain Hamouma ont quitté l’ ASSE. Pour Loïc Perrin, il importe de compenser ces départs en attaque. Le coordinateur sportif des Verts espérait frapper un joli coup en Ligue 2. Auteur de 10 buts et d’une passe décisive en 24 matchs de Ligue 2 lors de la campagne écoulée, Ibrahim Sissoko était courtisé par le club ligérien. Mais le buteur âgé de 26 ans a rejoint le FC Sochaux. En fin de contrat, l’ancien attaquant de Niort s’est engagé avec cet autre pensionnaire de D2 pour quatre saisons, soit jusqu’en 2026. Dans les colonnes de L’Est Républicain, il a justifié sa signature à Sochaux au détriment de Saint-Étienne.

Les raisons de la signature de Sissoko à Sochaux

Ibrahim Sissoko révèle avoir apprécié les efforts consentis par le FC Sochaux pour le recruter. L’attaquant malien estime également être sur la même longueur d’onde que le FCSM. Les Lions luttent pour revenir dans l’élite depuis 9 ans. « J’ai beaucoup réfléchi, j’ai échangé avec mes proches, avec mon agent. J’ai apprécié la volonté que Sochaux a mise pour me faire venir. J’ai les mêmes ambitions que le club et on s’est rejoint pour une mission », a assuré le nouveau buteur sochalien.

Largué par Sochaux, Saint-Étienne est toujours en quête d’un nouvel attaquant. Les Verts peuvent déjà compter sur Charles Abi. De retour d’un prêt infructueux à Guingamp (3 buts en 20 matchs), l’avant-centre de 22 ans a affiché son souhait de s’imposer avec son club formateur. « En cette période de mercato, dans ma tête mon objectif, c'est de rester à l'ASSE même si tout peut aller très vite dans le football », a-t-il confié dans un entretien au journaliste de Radio Scoop Loire, Anthony Perrel.