ASSE Mercato : Trois nouvelles signatures bouclées à Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 19 juillet 2022 à 23:04

ASSE Mercato : En attendant l’officialisation de l’arrivée de Cafaro, l’AS Saint-Étienne a actée trois signatures au sein son équipe féminine, ce mardi.

ASSE Mercato : Peyton DePriest signe son 1er contrat pro à Sainté

L’ ASSE s’est offert trois nouvelles joueuses, ce mardi 19 juillet 2022. Il s’agit de l’attaquante américaine Peyton DePriest (22 ans), de sa compatriote Mariah Powers et d'Anaëlle Anglais. Peyton DePriest, native de Bowling Green dans le Kentucky, quitte les États-Unis pour la première fois en rejoignant le Forez. Elle a signé son premier contrat professionnel en faveur de l'AS Saint-Étienne, après son parcours universitaire à Middle Tennessee et une dernière saison avec les Blue Riders.

« Je suis très excitée de commencer avec mon premier contrat professionnel. Je suis très reconnaissante envers le coach et le staff. C’est la première fois que je voyage et vis dans un autre pays que les USA. Je sais que Saint-Étienne est un club historique où les équipes masculines et féminines sont performantes », a-t-elle déclaré.

Mariah Powers, « je suis contente d’arriver à Saint-Étienne »

Défenseure rapide au profil très offensif, capable d'évoluer dans l'axe ou sur le flanc droit, Mariah Powers (27 ans) rejoint les Vertes pour la saison 2022-2023, en deuxième division. La native de San Francisco arrive du CF Benfica. « Je suis contente d’arriver à Saint-Étienne. Historiquement, c’est un grand club. La saison dernière a été compliquée, mais je n’ai pas de doutes sur le fait que le coach et les joueuses sont en mission. Je suis très excitée à l’idée de faire partie de ce groupe, même en dehors des terrains », a confié Mariah Powers.

Anaëlle Anglais, « très fière de signer dans ce club mythique »

La troisième recrue de l’ ASSE ce même jour est à Anaëlle Anglais (défenseure de 23 ans). Elle débarque d’Albi (Tarn) ou elle a joué la saison dernière après 4 ans à Montpellier. Anaëlle Anglais est la septième recrue estivale des Amazones après Élise Legrout, Chloé Marty, Chloé Tapia, Tanya Romanenko, et évidemment Peyton DePriest et Mariah Powers. « Très fière de signer dans ce club mythique. J'ai hâte de commencer cette nouvelle saison pour remplir l’objectif du club. Saint-Étienne m’évoque beaucoup de choses et je suis heureuse de rejoindre ce projet ambitieux », a-t-elle déclaré.