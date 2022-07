AS Monaco Mercato : Officiel, l'ASM boucle le transfert d'un gardien !

Publié par Nicolas le 20 juillet 2022 à 12:56

AS Monaco Mercato : C'était imminent, c'est désormais officiel. L'ASM vient d'annoncer le prêt de l'un de ses gardiens pour la saison à venir.

AS Monaco Mercato : Radoslaw Majecki rejoint le Cercle Bruges

Radoslaw Majecki rejoint officiellement en prêt le Cercle Bruges, dont le club de la Principauté est propriétaire depuis 2017. Peu utilisé par Niko Kovac et Philippe Clement, le gardien international polonais (1 sélection) va chercher plus de temps de jeu en Jupiler League. Lors de la saison passée, il a participé à seulement 4 rencontres toutes compétitions confondues sans disputer la moindre minute en Ligue 1 (2 matchs de Coupe d'Europe et 4 matchs de Coupe de France). Il avait joué les 6 matchs de Coupe de France lors de la saison d'avant en 2020-2021, durant laquelle l'ASM avait atteint la finale (perdue face au PSG 0-2). Il avait aussi disputé son unique match de championnat.

Au Cercle Bruges, il devrait avoir l'occasion d'exprimer ses qualités et de jouer plus de matchs, malgré la possible concurrence avec le gardien brésilien Warleson. Majecki retrouvera à Bruges quelques autres joueurs prêtés par Monaco, comme Lucas Larade et Louis Torres.

AS Monaco Mercato : Thomas Didillon prêté à l'ASM

Dans le cadre du prêt de Radoslaw Majecki au Cercle Bruges, Thomas Didillon fait le chemin inverse. L'ancien portier du FC Metz rejoint l'ASM sous la forme d'un prêt. Il sera la doublure du gardien allemand Alexander Nübel, qui appartient toujours au Bayern Munich, et qui entame sa deuxième année de prêt avec le club de la Principauté.

Âgé de 26 ans, Thomas Didillon était titulaire dans le club flamand depuis deux ans. Formé au FC Metz, il a disputé 40 matches de Ligue 1 avec les Grenats avant de s'envoler pour la Belgique à l'été 2018, plus précisément au RSC Anderlecht. En janvier 2020, il fut prêté au KRC Genk pour six mois, puis définitivement transféré par Anderlecht au Cercle Bruges durant l'été 2021. Avec 96 matches de Jupiler Pro-League, l'ASM fait venir une doublure d'expérience pour seconder Alexander Nübel, un atout non négligeable au vu de la saison chargée qui attend les Monégasques entre le championnat et la Coupe d'Europe.