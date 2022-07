AS Monaco Mercato : L'ASM boucle le transfert d'un gardien

Publié par Nicolas le 19 juillet 2022 à 15:35

AS Monaco Mercato : En manque de temps de jeu, un gardien de l'ASM va être prêté pour acquérir de l'expérience dans un club européen.

AS Monaco Mercato : Radoslaw Majecki va être prêté au Cercle Bruges

Arrivé en janvier 2020, le jeune gardien de l'AS Monaco, Radoslaw Majecki, va être prêté pour un an au Cercle Bruges, selon le journaliste Thomasz Wlodarczyk. Le but de cette transaction est simple, le gardien polonais de 22 ans doit acquérir suffisament de temps de jeu afin de s'aguerrir et de postuler à une place de titulaire à l'ASM l'année prochaine.

Ayant été sélectionné avec la Pologne dans toutes les catégories jeunes, Majecki a déjà connu une sélection avec l'équipe A en octobre 2021, lors d'un match contre Saint-Marin (victoire 5-0 de la Pologne), rencontre durant laquelle il avait joué 33 minutes après avoir rempalcé Lucasz Fabianski. Il était resté sur le banc contre l'Albanie (défaite 1-0) le match suivant.

AS Monaco Mercato : Didillon arriverait à l'ASM comme doublure de Nübel

Le prêt de Radoslaw Majecki au Cercle Bruges est d'autant plus probable que la place de gardien va être libérée au sein du club belge. En effet, le titulaire du poste, Thomas Didillon, devrait faire le chemin inverse, comme le confirme le quotidien belge Nieuwsblad. Didillon viendra concurrencer Alexander Nübel. Cependant, Majecki pourrait tout de même trouver de la concurrence à Bruges. En effet, toujours selon le journal belge, Cercle Bruges pense donner du temps de jeu au gardien brésilien Warleson, tout en accueillant une nouvelle recrue au poste de gardien. Le portier polonais est prévenu, il devra gagner sa place au sein du club flamand.

L'AS Monaco a besoin d'une doublure depuis le départ en prêt de Benjamin Lecomte du côté de l'Espanyol Barcelone et la fin de contrat du 3e gardien, Vito Mannone. L'arrivée de Didillon permettrait à l'ASM d'avoir une doublure solide au poste de gardien et de promouvoir un jeune pousse du centre de formation comme numéro 3.