PSG Mercato : Le Paris SG boucle un accord énorme en Serie A

Publié par Thomas le 21 juillet 2022 à 15:44

PSG Mercato : Tonitruant depuis son arrivée au Paris SG, Luis Campos serait sur le point de finaliser un transfert au milieu de terrain.

PSG Mercato : Georginio Wijnaldum tombe d’accord avec l’AS Rome

Dans sa volonté de réduire sa masse salariale et dégraisser son effectif, le Paris Saint-Germain serait sur le point de boucler une opération magnifique au milieu. Après les départs actés d’Alphonse Areola (West Ham), Xavi Simons (PSV Eindhoven), Colin Dagba (RC Strasbourg) ou encore Marcin Bulka (OGC Nice), le club de la capitale serait en passe de se délester de l’un de ses plus gros flops de la saison. Arrivé l’été dernier libre après 5 saisons à Liverpool, le Néerlandais Georginio Wijnaldum devrait rejoindre la Serie A dans les prochains jours.

Placé dans la liste des indésirables aux côtés de joueurs comme Julian Draxler, Mauro Icardi ou encore Ander Herrera, le milieu de terrain de 31 ans a vu l’AS Rome de José Mourinho toquer à sa porte pour le récupérer cet été. Une opportunité en or pour Luis Campos, qui négociait alors pour boucler le transfert au plus vite. Et d’après le journal Il Messaggero, un accord aurait été trouvé ce jeudi entre Wijnaldum et l’AS Rome pour une arrivée ces prochains jours. Le club giallorosso aurait convenu d’un prêt avec option d’achat inférieure à 15 millions d’euros (seulement si l’option est obligatoire). Un deal somptueux en passe d’être totalement bouclé avec l’AS Rome pour un joueur considéré par beaucoup comme la pire recrue de Ligue 1 la saison passée.

PSG Mercato : La venue d’un milieu s’éternise au Paris SG

Pour renforcer son milieu de terrain et épauler l’indéboulonnable Marco Verratti, le PSG a ciblé cet été plusieurs profils complémentaires, censés renforcer un secteur de jeu défaillant la saison dernière. Si le joyau Vitinha est bien arrivé à Paris début juillet, son jeune âge ne lui permet pas de prétendre à un rôle de titulaire dans l’entrejeu des Rouge et Bleu.

Après avoir écarté la piste Paul Pogba lors de son arrivée, Luis Campos a fait de son compatriote Renato Sanches sa priorité absolue cet été. Si le joueur du LOSC a bien donné son feu vert au Paris SG pour un transfert, le deal peine à se finaliser à cause d’une mésentente financière. Également courtisé par l’AC Milan, Renato Sanches est attendu prochainement pour donner sa réponse définitive mais voit son président, Olivier Létang, l’orienter davantage vers le club rossonero.