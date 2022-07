PSG Mercato : Le Paris SG fait un grand pas pour une star de Ligue 1

Publié par Thomas G. le 13 juillet 2022 à 17:28

PSG Mercato : Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain a concrétisé son intérêt pour une pépite du LOSC.

PSG Mercato : Le PSG progresse pour un joyau portugais

Bien décidés à recruter de nouveaux milieux de terrain pour épauler Marco Verratti, Luis Campos et Antero Henrique se démènent pour trouver la perle rare. Les dirigeants parisiens ont noué des contacts avec Seko Fofana, Khéphren Thuram et Renato Sanches. Le dossier le plus avancé est celui de l’international portugais qui souhaite quitter le LOSC. À un an de la fin de son contrat, les Dogues veulent vendre Renato Sanches pour récupérer une somme d’argent. Les Nordistes étaient d’accord avec l'AC Milan pour une indemnité comprise entre 15 et 20 millions d’euros. L’international portugais n’a qu’un désir durant ce mercato, rejoindre le Paris Saint-Germain. Le seul obstacle au transfert du prodige portugais est un accord entre le LOSC et le PSG.

Dans son édition du jour, L’Équipe précise que le Paris Saint-Germain a formulé une offre de 10 millions d’euros pour le milieu portugais. Cette première proposition concrète, jugée insuffisante a été refusée par la direction lilloise. Le Paris SG devrait revenir à la charge, les dirigeants parisiens veulent boucler ce dossier avant le début de leur tournée au Japon (15 juillet).

PSG Mercato : Paris fait de la place avant de recruter Renato Sanches

Le club de la capitale tente de dégraisser son effectif pour renforcer l’homogénéité du groupe de Christophe Galtier. Les différences de niveau entre les joueurs ont été pointées du doigt par Luis Campos et Antero Henrique qui veulent régler ce problème. Avant l’éventuelle signature de Renato Sanches, le PSG négocie pour vendre Édouard Michut et Idrissa Gueye. Les deux milieux de terrains ne font pas partie des plans de la nouvelle direction et un bon de sortie leur a été accordé. Ces départs pourraient également faciliter la venue du milieu portugais en évitant un embouteillage au milieu.