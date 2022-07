PSG Mercato : Officiel, le Paris SG frappe du lourd dans les buts

Publié par JEAN-LUC D le 21 juillet 2022 à 19:44

PSG Mercato : Alors que Luis Campos s’active pour renforcer l’équipe de Christophe Galtier, le Paris SG n’oublie pas pour autant sa section féminine.

PSG Mercato : Une internationale australienne s’engage avec le Paris SG

Avec le départ de Christiane Endler à Lyon l’été dernier, le Paris Saint-Germain féminin était à la recherche d’une nouvelle gardienne de but. C’est désormais chose faite depuis ce jeudi après-midi. En effet, le club de la capitale a annoncé dans un communiqué officiel la signature de Lydia Williams. Libre de tout engagement après son départ en fin de contrat d’Arsenal, l’internationale australienne de 34 ans s’est officiellement engagée avec les Rouge et Bleu pour une saison, soit jusqu’en juin 2023. Féminines du PSG ce jeudi après-midi. Elle a signé un contrat d’un an, soit jusqu’en juin 2023.

« Le Club se réjouit de l’arrivée de Lydia au sein de son effectif et lui souhaite une très belle saison sous le maillot parisien », écrit le club du président Nasser Al-Khelaïfi. « La nouvelle portière du club de la capitale a intégré l’équipe U20 australienne dès l’âge de 18 ans, avant d’être retenue chez les A pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2007, en Chine. Lydia Williams a atteint, en juin dernier, le cap symbolique des 100 sélections », ajoute le PSG. Une bonne pioche pour Gérard Prêcheur qui vient de signer son contrat pour entraîner les Parisiennes.

PSG Mercato : Gérard Prêcheur sera le nouveau coach des féminines

En effet, à en croire les dernières informations divulguées par RMC Sport, Gérard Prêcheur s'est déjà engagé avec le Paris Saint-Germain féminin, mais à l’instar de Christophe Galtier chez les hommes, devra attendre que le licenciement de Didier Ollé-Nicolle, encore sous contrat jusqu’en juin 2023, soit officiellement acté avant son communiqué d’officialisation. Double vainqueur de la Ligue des Champions avec l'Olympique Lyonnais, Gérard Prêcheur a déjà constitué son staff dans lequel ne sera pas Bernard Mendy, selon le journal Le Parisien.